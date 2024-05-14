بحضور وزير الرياضة.. الاتحادات الرياضية تستعرض آخر استعدادات المشاركة في أولمبياد باريس

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء في المركز الأولمبي بالمعادي للإعلان عن تفاصيل مشاركة البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 14 أغسطس المقبل.

حضر الاجتماع كل من المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات الأولمبية وعددا من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن نتائج الرياضة المصرية مميزة للغاية على مدار السنوات الماضية والتي شهدت تطورا كبيرا للغاية مضيفا أن اجتماع اليوم شامل ووافي مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية وسط تكامل بين الجميع لصالح تطوير الرياضة.

وتابع وزير الرياضة أن مصطلح ألعاب شهيدة التي كانت تطلق في السابق على الاتحادات الرياضة لم تعد موجودة على أرض الواقع بعد نجاح تلك الاتحادات في تحقيق إنجازات عالمية في مختلف المحافل الدولية.

وكشف د.أشرف صبحي أنه من المتوقع حصد من 7 إلى 10 ميداليات في أولمبياد باريس ليتم تخطى عدد الميداليات التي تم حصدها في أولمبياد طوكيو البالغة 6 ميداليات.

وقدم المهندس ياسر رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم المقدم للاتحادات الرياضية ورؤساء الاتحادات الرياضية قائلا : «الفترة الماضية مريحة للأعصاب وكل المتطلبات يتم توفيرها من جانب الوزارة وحاليا نحن نحلم بحصد الميداليات الأولمبية وسيكون النجاح حليف الجميع والدراسات الفنية تؤكد أننا سوف نحصد الميداليات في باريس».

وأضاف أنه لم يكن هناك لجنة فنية داخل اللجنة الأولمبية المصرية في السابق متابعا أنه لولا اللجنة العلمية التي تم إنشائها من جانب وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور كمال درويش والتي بدأت تناقش الخطط الفنية ويتم الوضع على أساسها الدعم المالي لتحدث حالة من الاستقرار لدى جميع الاتحادات.

من جانبه توقع المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري الخماسي الحديث الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ارتفاع أعداد اللاعبين المتاهلين للاولمبياد باريس إلى 150 لاعب ولاعبة في 22 اتحاد رياضي مع كسر عدد الميداليات التي تم حصدها في أولمبياد طوكيو.

وأضاف أن التناغم والتجانس بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية أدى إلى ارتفاع عدد اللاعبين المتاهلين للأولمبياد لأكبر رقم في تاريخ مشاركات مصر في الدورات الأولمبية.

وثمن رؤساء الاتحادات المصرية خلال كلمتهم في المؤتمر الصحفي بالدعم المالي المقدم من وزارة الشباب والرياضة على مدار السنوات الثلاثة الماضية استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس كما تم عرض عدد اللاعبين المتأهلين للأولمبياد في كل اتحاد رياضي والتوقعات الخاصة بالمنافسات والمستوى الفني الذي وصل إليه اللاعبين.

وعرض مساعدي وزير الشباب والرياضة تاريخ مشاركات مصر في الدورات الأولمبية بواقع 22 دورة أولمبية من أصل 32 دورة تمت إقامتها فيما احتلت مصر المركز الـ 53 عالميا بعد حصد 38 ميدالية أولمبية على مدار التاريخ.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة أن إجمالي حجم الدعم الحكومي لبرنامج الإعداد والتأهل لأولمبياد باريس 2024 خلال 3 سنوات وصل إلى 516 مليون جنيه.

وناقش الاجتماع آخر استعدادات اللجنة الأولمبية للمشاركة في أولمبياد باريس بعد أن نجحت مصر في المشاركة بأكبر بعثة في تاريخها بأولمبياد باريس 2024 بواقع 141 لاعب ولاعبة في 21 رياضة حتى الآن، لتصبح مصر أكثر بلد عربي وإفريقي تأهل لاعبيه إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس.

وما زال عدد المصريين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 مرشحا للزيادة في أكثر من اتحاد رياضي حيث ما زال باب التأهل مفتوحا من خلال المشاركة في البطولات المستمرة حتى الآن ويشارك فيها أبطال مصر فهناك من تأكد مشاركته وآخر ما زال ينافس على بطاقة الأولمبياد.

ويواصل اللاعبون المصريون خوض المنافسات الرسمية مع إقامة معسكرات داخلية وخارجية بهدف الوصول إلى الجاهزية التامة فنيا وبدنيا على الشكل الأمثل استعدادا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بهدف تحقيق الإنجاز الأكبر وحصد أكبر عدد ميداليات أولمبية في تاريخ مصر.