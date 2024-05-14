وزير الرياضة يلتقي محافظ القاهرة لبحث عدد من ملفات العمل المشترك

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة؛ لبحث عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارة والمحافظة، وكخطوة هامة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة.



تناول اللقاء، مناقشة سُبل تعزيز وتطوير التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة في مجالات عدة، وخاصة فيما يتعلق بمراكز الشباب وبيوت الشباب في المحافظة حيث تم التأكيد على أهمية توفير بيئة مناسبة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية، وتعزيز دور الشباب في المجتمع.



في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة مصر قد وجه بتطوير كافة المنشآت الشبابية والرياضية، والتى حدث في عهده طفرة فى البنية التحتية على الصعيد الشبابى والرياضى غير مسبوقة، لافتاً إلي أن الدولة تدعم تمكين الشباب في إطار اهتمام ودعم فخامة الرئيس لقطاعي للشباب والرياضة.



وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره لدور وجهود محافظة القاهرة في دعم الشباب وتمكينهم. كما أكد على استعداد وزارته للتعاون الكامل مع المحافظة في تنفيذ المشروعات الشبابية والرياضية وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاحها.



فيما أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال اللقاء بجهود وزارة الشباب والرياضة في توفير المنشآت الرياضية والشبابية للشباب المصري، كما أعرب عن رغبة محافظة القاهرة في استكمال متطلباتها من منشأت شبابية ورياضية، التي تلبي احتياجات الشباب في المحافظة وتسهم في توفير بيئة صحية ومثمرة لهم.



يأتي هذا اللقاء في إطار التوجيهات الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الجهات المختلفة، وتحقيق التنمية والتقدم في مجالات الشباب والرياضة، وخاصة تمكين الشباب وتطوير مراكز الشباب وبيوت الشباب في محافظة القاهرة، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعزيز دور الشباب في المجتمع.