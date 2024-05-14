أوبر تستحوذ على شركة تايوانية مقابل 950 مليون دولار وتهمة الاحتكار قادمة

تستحوذ شركة أوبر على أعمال Delivery Hero التايوانية المملوكة لشركة Foodpanda مقابل 950 مليون دولار نقدًا، حيث تركز Foodpanda على الأسواق الأخرى.

وقالت الشركتان في بيان مشترك يوم الاثنين، إنه من المتوقع إغلاق الصفقة، التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية، في النصف الأول من عام 2025.

وفي اتفاقية منفصلة، ستبيع شركة Delivery Hero ما قيمته 300 مليون دولار من الأسهم العادية المصدرة حديثًا لشركة أوبر Uber.

قال نيكلاس أوستبيرج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Delivery Hero: "نحن بحاجة إلى تركيز مواردنا على أجزاء أخرى من بصمتنا العالمية، حيث نشعر أنه يمكننا تحقيق أكبر تأثير على العملاء والبائعين والركاب".

وقال بيير ديمتري جور كوتي، نائب الرئيس الأول لقسم التوصيل في أوبر، إن سوق تايوان "تشهد منافسة شديدة" وأن عملية الاستحواذ ستساعدهم على النمو في السوق "حيث لا تزال منصات توصيل الطعام عبر الإنترنت اليوم تمثل جزءًا صغيرًا فقط من الطعام". مشهد التسليم."

Foodpanda هي واحدة من أكبر منصات توصيل المواد الغذائية والبقالة عبر الإنترنت في آسيا ولها تواجد في أسواق تشمل سنغافورة وماليزيا وتايلاند والفلبين وهونج كونج. وفي عام 2016، استحوذت شركة Delivery Hero الألمانية على الشركة.

تهيمن شركتا Foodpanda وUber Eats على سوق توصيل الطعام في تايوان. كشفت البيانات المستقاة من منصة الرؤى Measurable AI حتى أغسطس أن Foodpanda كانت تمتلك حصة سوقية تبلغ 52% من حيث حجم الطلبات في تايوان، بينما استحوذت Uber Eats على الحصة المتبقية البالغة 48%.

وستكون الصفقة واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ الدولية في تايوان، ولا تشمل تلك المتعلقة بصناعة رقائق أشباه الموصلات، وفقًا للبيان المشترك.

قالت شركة Delivery Hero في فبراير إنها أنهت محادثات لبيع أعمالها في Foodpanda في أسواق مختارة في جنوب شرق آسيا.

صرح أوستبيرج لـ CNBC في نفس الشهر أن الشركة كانت "سعيدة" للاحتفاظ بأعمالها في Foodpanda في جنوب شرق آسيا "إلى الأبد".