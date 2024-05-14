OPPO ضمن أفضل 10 شركات في الملكية الفكرية حول العالم

أطقلت شركة أوبو المتخصصة عالمياً في مجال التكنولوجيات، بحث "OPPO Innovation and Intellectual Property White Paper" في اليوم العالمي للملكية الفكرية، ويأتي هذا تأكيداً على التزامها الصارم بالابتكارات وحماية الملكية الفكرية، وطبقاً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

جاءت OPPO في المركز التاسع عالمياً في براءات الاختراع المقدمة ضمن معاهدة التعاون بشأن البراءات في 2023، مما يجعل الشركة تأتي ضمن أفضل عشر شركات في مجال الملكية الفكرية حول العالم لعام الخامس على التوالي

. في 31 مارس، 2024، قدمت OPPO أكثر من 101 ألف طلب براءة اختراع على مستوى العالم، مع الحصول على أكثر من 55 ألف براءة اختراع، مع نسبة تبلغ 91% من إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع في مجال الخدمات.



قال فنج يينج، رئيس قسم الملكية الفكرية في شركة OPPO: “نؤمن في OPPO أن الابتكارات التكنولوجية وحماية الملكية الفكرية أحد أهم الأمور الضرورية للنجاحات السابقة والحالية والمستقبلية للشركة، ومن خلال اتباع استراتيجية استباقية لحماية الملكية الفكرية والتزامنا بتعزيز نظام طويل الأمد للحفظ على هذه الحقوق، نلتزم التزاماً صارماً بدعم مستقبل الابتكارات كما ذكر بحث "OPPO Innovation and Intellectual Property White Paper”.



من خلال الاستثمار المُكثف في البحث والتطوير في مجالات مثل معالجة الصور ورؤية الكومبيوتر وتكنولوجيات التحدث ومعالجة اللغة الطبيعية وتعلم الآلات، تعتبر شركة OPPO من الرواد في مجال تطوير ونشر تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي عبر الهواتف الذكية.

وفي 31 مارس، 2024، قدمت OPPO إجمالي 5,399 براءة اختراع متعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بما في ذلك 3,796 براءة اختراع في التصوير المُدعم بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب "تصنيف براءات اختراع الذكاء الاصطناعي"، والذي نشرته مؤسسة IPRdaily في 22 إبريل 2024، تأتي OPPO في المركز التاسع في الصين مع إجمالي 3,743 براءة اختراع متعلقة بالذكاء الاصطناعي تم الحصول عليها.



تُركز OPPO كجزء من مجهوداتها للارتقاء بتجارب الحياة الذكية للمستخدمين، على تحويل أحدث الابتكارات التقنية إلى تطبيقات عملية ترتكز على العملاء وتلبية مُتطلباتهم.

ويتضمن هذا إطلاق أكثر من مئة وظيفة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في أخر إصدارات سلسلة هواتف OPPO Find X7، بينما تتضمن الخطط المُستقبلية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في تقنيات مثل AI Eraser و AI Magic Studio في المزيد من المنتجات التي تقدمها OPPO للمستخدمين حول العالم.

يدفع التزام OPPO بنظام الابتكار المفتوح مجهودات الشركة لتأسيس نظام للملكية الفكرية يستند على التطورات التكنولوجية الرئيسية في المحاور ذات القيمة المُرتفعة مثل تقنيات 5G/6G، والذكاء الاصطناعي والشحن فائق السرعة والتصوير.

نشرت OPPO حتى الآن براءات الاختراع القياسية الأساسية لتقنيات الجيل الخامس أو 5G في أكثر من 40 دولة حول العالم، ونجحت الشركة كذلك في تقديم أكثر من 6,100 عائلة من طلبات براءات الاختراع العالمية، وأعلنت عن 3300 عائلة من براءات اختراعات تقنيات الجيل الخامس المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI)، وقدمت أكثر من 11000 مقترح يتعلق بمعايير 5G لمشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP).

أما بالنسبة للمجالات الأخرى، قدمت OPPO أكثر من 12306 من براءات الاختراع العالمية المتعلقة بالتصوير، وقامت بترخيص تقنية الشحن فائق السرعة VOOC في أكثر من 50 شركة، للسماح للمزيد من الأجهزة الاليكترونية أن تستفيد من قدرات الشحن السريعة.