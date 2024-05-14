فتح حسابات المشرق نيو من فروع فوري بلس

أعلنت شركة فوري بلس، المتخصصة في مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية وأول شركة في مصر تحصل على رخصة وكيل بنكي من قبل البنك المركزي لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة، عن تعاونها مع بنك المشرق مصر بهدف إتاحة إمكانية فتح حسابات بشريحة "المشرق نيو" لعملاء المشرق مصر من خلال فروع فوري بلس، مما يمثل علامة فارقة في إحداث ثورة في الخدمات المصرفية في مصر والتي من المقرر أن توفر خدمات مصرفية متميزة في جميع مناطق الجمهورية.

تقدم "فوري بلس" "والمشرق نيو" تجربة مصرفية فريدة ممتعة تلبي احتياجاتهم المصرفية من خلال التقدم بطلب للحصول على حساب "المشرق نيو" في عملية سريعة وسلسة من خلال التطبيق الخاص ببنك المشرق مصر، ثم بعد ذلك زيارة فروع فوري بلس التي تتيح خدماتها لعملائها طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحاً حتى 10 مساءً للتوقيع على النموذج المصرفي الخاص بالخدمة، وبالتالي تفعيل الحساب.

ويوفر حساب المشرق نيو مزايا واسعة للعملاء وفرص كسب نقاط مكافآت على المعاملات التي يقوم العملاء بإجرائها باستخدام بطاقات الخصم المباشر، كما يتمتع العملاء الجدد بمكافأة انضمام قد تصل إلى 1000 جنيه مصري وفقاً لمستوى إنفاق العميل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الحصول على مكافأة تصل إلى 1800 جنيه مصري بناءً على رصيدهم في السنة الأولى من الانضمام. ويأتي ذلك تأكيدًا على التزام المشرق بتقديم مكافآت للعملاء تقديراً لولائهم وثقتهم في خدمات البنك المميزة.

وصرح حسام عز، الرئيس التنفيذي لشركة "فوري بلس": "سعداء للغاية بشراكتنا مع بنك المشرق مصر، حيث تعمل فوري بلس جاهدة على توسيع نطاق التعاون مع القطاع المصرفي وتعزيز الشراكات الفعالة مع البنوك بهدف جذب شرائح جديدة وتوجيهها إلى القطاع المالي الرسمي".

أضاف: "فوري بلس تولي اهتماماً كبيراً بـ"استراتيجية الشمول المالي (2022–2025) الصادرة عن البنك المركزي المصري"، من خلال تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للمستهلكين الذين يصعب الوصول إليهم في المناطق الريفية والنائية، وتطوير مستوى الثقافة المالية بين المستهلكين، وتحسين قدراتهم المالية، وتوفير وتيسير حصول الأفراد والشركات على الخدمات المالية والتشجيع على التحول إلى القطاع الرسمي".

وقال عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر: "نحن متحمسون للعمل مع شركة فوري بلس الرائدة في مجال تكنولوجيا البنوك والخدمات المصرفية، لتحقيق طفرة في القطاع المصرفي مما يسهم في تعزيز مشهد الشمول المالي المصري وفقاً لرؤية مصر 2030، كما أن الشراكة مكنت بنك المشرق مصر من الوصول إلى أكبر قدر من العملاء لما تمتلكه فوري بلس من شبكة نشطة تغطي كافة أنحاء جمهورية مصر العربية." وأضاف البهي: "قمنا حتى الآن بفتح أكثر من 1000 حساب مصرفي في الأسبوع الأول من إطلاق شريحة المشرق نيو، ونتوقع من خلال شراكتنا من فوري بلس فتح أكثر من 1000 حساب يومياً."

تعد "فوري بلس" لاعب رئيسي في تعزيز الشمول المالي حيث توفر الخدمات المصرفية المخصصة على نحو ميسر وسلس مثل: تسجيل وتفعيل المحافظ الإلكترونية، والبطاقات المدفوعة مسبقاً، تسجيل استمارات اعرف عميلك لشركات التمويل الاستهلاكي وشركات الإقراض متناهي الصغر، فتح حسابات الشمول المالي، وخدمات تحويلات المصريين من الخارج وخدمات التحصيل والصرف الإلكتروني من الحسابات البنكية والعديد من الخدمات المتميزة. كما تعمل فوري بلس على تمكين عملائها من إدارة شؤونهم المالية بفعالية وتحقيق أهدافهم، كذلك تهدف فوري بلس إلى سد الفجوة في إتاحة الخدمات المالية وخلق مشهدًا شاملًا ماليًا من خلال تقديم خدمات شاملة وتمكين الأفراد والشركات في جميع أنحاء مصر، عبر شبكتها الواسعة ونموذجها المبتكر.

ومن أهم مميزات نموذج العمل لفوري بلس هو إتاحة الخدمات على نحو مرضي للعميل في جميع الأوقات، حيث تعمل فوري بلس على مدار سبعة أيام في الأسبوع من التاسعة صباحاً للعاشرة مساءً، مما يتيح للبنوك تقديم خدماتها لعملائها من خلال فروع فوري بلس بعد أوقات العمل الرسمية للبنوك. وهو ما يسهل على عملائهم أداء الخدمة دون شرط توجدهم في فروع البنك في خلال ساعات العمل الرسمية فقط، بل يستطيع عميل البنك أداء خدماتهم البنكية المتاحة في فوري بلس في أيام العطلات الأسبوعية مما يزيد من رضاء عملاء البنك، ويشجعهم على التفاعل مع الخدمات البنكية والمصرفية.

تتجاوز فروع فوري بلس 260 فرعاً في جميع أنحاء مصر مع التركيز على المناطق الحضرية والمناطق النائية، والتي لا يتوفر بها خدمات مالية كما تضمن هذه الشبكة خدمات مريحة لأعداد كبيرة من المصريين، ولا سيما أولئك الذين لا يتمتعون بخدمات مصرفية وبنكية. كما أحدثت فوري بلس ثورة في تقديم الخدمات المصرفية والمالية، حيث توفر مركزاً محورياً لأكثر من 23 بنكاً، من خلال تبني نموذج "منطقة واحدة، بنك واحد" مما يعزز هذا النموذج إمكانية الوصول وجمع مختلف الخدمات المالية والمصرفية تحت سقف واحد.