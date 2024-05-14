برق سيستمز تحصل على لقب شريك مفضل لخدمات Engage من فورتينت

أعلنت برق سيستمز، الشركة المتخصصة في توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملائها من الشركات والهيئات الحكومية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، عن حصولها على لقب الشريك المفضل (Engage Preferred Services – EPSP) لخدماتEngage في مصر ضمن برنامج Engage Partner من فورتينت، ويشير حصولها على هذا التصنيف إلى قدرة برق سيستمز على نشر حلول أمنية شاملة وتشغيلها وصيانتها بخبرة تساعد المؤسسات في تحقيق التسارع الرقمي.

قال محمد توفيق الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ونائب رئيس مجموعة "برق سيستمز": "سعداء للغاية بالحصول على تصنيف EPSP من فورتينت في مصر، حيث إن هذا الإنجاز يميزنا كشركة رائدة في تقديم الخدمات في سوق تكنولوجيا المعلومات ويظهر التزامنا المستمر بالامتياز ورضا العملاء".

أضاف: "ولتحقيق هذا الإنجاز، أكملت "برق سيستمز" بنجاح برامج تدريبية صارمة واستوفت معايير دقيقة، بما يضمن أن منتجاتها وخدماتها تلبي أعلى معايير للقطاعات، وباعتبارنا متخصصين EPSP معتمدين، فإننا متخصصون في تطوير الحلول المتطورة لعملائنا الأكثر تطلبًا، كما إن العملاء الذين يختارون "برق سيستمز" يمكنهم توقّع خدمة وموثوقية غير مسبوق".

تابع خالد المرسي مديرمبيعات القنوات بمصر و ليبيا و السودان بشركة فورتينت: " باعتبارها شريك Engage Preferred Services، تتمتع "برق سيستمز" بإمكانية الوصول إلى التدريب المتخصص و الحصول على المساعدة المباشرة من متخصصي فورتينت ، بما يسمح لهم بتطوير قدرات جديدة لتقديم الدعم ؛ و كذلك الخدمات الأمنية المتطورة لعملائهم، ونحن نتطلع إلى دعم فريق شركة "برق سيستمز" في تنفيذ المشاريع المشتركة مع فورتينت، بما يعززمن خبرتهم ويساعدهم على تطوير محفظة خدمات أكثر قوة."

برنامج يركز على خلق الفرص للشركاء

وتلتزم شركة فورتينت بمساعدة الشركاء على مواجهة التحديات الجديدة والمتطورة للعملاء الناتجة عن العمل من أي مكان ، وبيئات تكنولوجيا المعلومات المختلطة، ومشهد التهديدات المتطور وذلك من خلال برنامج Engage Partner من فورتينت وأدوات التمكين للشركاء، كما يركز البرنامج على تمكين فرص النمو الفريدة من خلال محفظة فورتينت الواسعة والتي تعتمد على Fortinet Security Fabric، كما يهدف إلى حماية البنية التحتية الكاملة للعملاء بدءًا من مركز البيانات وحتى الحوسبة السحابية .

تكرس فورتينت جهودها لمساعدة شركائها علي تطوير علاقات منتجة ذات ربحية عالية حتى تميّزهم عن المنافسين، ويساعد برنامج Fortinet Engage Partner الشركاء في تسريع نموهم و اكتساب الخبرة التي يحتاجون إليها لتوسيع آفاق الأعمال، وتحقيق التسريع الرقمي للعملاء من خلال برامج قابلة للتخصيص.