ثلاثي مانشستر يونايتد يشعل الصراع بين كبار الدوري السعودي

تستهدف عدد من الأندية السعودية التعاقد مع 3 نجوم من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة “تيليجراف” البريطانية أن برونو فيرنانديز ورافائيل فاران وكاسيميرو ضمن اهتمامات الأندية السعودية دون توضيح أسماء الأندية.

وتشير التقارير أن مانشستر يونايتد قد يكون منفتح على رحيل الثلاثي في الصيف المقبل، لاسيما وأن عقد مدافع يونايتد سينتهي في نهاية الموسم الحالي، وليس هناك نية لتجديد عقده، بينما لا يزال يتبقى 3 مواسم قادمة في عقد كاسيمرو مع النادي، لكن هناك موافقة على بيعه من جانب مانشستر،يضع الزعيم والعالمي مبلغ 25 مليون جنيه استرليني للتعاقد معه.

يستمر عقد فرنانديز حتى 2026، لكن في حال وصل عرض جيد سيوافق النادي على رحيله.

يذكر أن الهلال نجح في التتويج ببطولة الدوري السعودي هذا الموسم قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.