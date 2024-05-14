عاجل
تحذير من نشاط الرياح.. إليكم حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
الثلاثاء 14 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الاتحاد السكندري وسموحة بالدوري المصري

يستعد الاتحاد السكندري وسموحة لمواجهة قوية، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

txt

ما قدمه حمدى فتحى مع الوكرة القطري قبل الخروج من كأس أمير قطر


ويبحث الثنائي السكندري عن تحقيق الفوز خلال المواجهة المرتقبة، والتي من المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة، خاصة وأن الفريقين يبحثان عن الفوز.
وتشهد مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم إثارة وحماس كبير، بعد المستويات المميزة التي قدمتها أغلبية أندية الدوري خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة الاتحاد وسموحة

تقرر انطلاق مباراة الاتحاد السكندري أمام سموحة في تمام الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري العام المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وسموحة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مواجهة الاتحاد السكندري أمام نظيره سموحة، والتي نجحت في الحصول على حقوق بث مسابقة الدوري المصري الممتاز لعدة مواسم سابقة.
 

مواد متعلقة

مدير المنتخب: تصريحات حسام حسن تم تحريفها

عمرو الدرديري: بعذر حسام حسن والدوري المصري بدون مواهب

الجريدة الورقية