موعد مباراة الاتحاد السكندري وسموحة بالدوري المصري

يستعد الاتحاد السكندري وسموحة لمواجهة قوية، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



ويبحث الثنائي السكندري عن تحقيق الفوز خلال المواجهة المرتقبة، والتي من المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة، خاصة وأن الفريقين يبحثان عن الفوز.

وتشهد مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم إثارة وحماس كبير، بعد المستويات المميزة التي قدمتها أغلبية أندية الدوري خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة الاتحاد وسموحة

تقرر انطلاق مباراة الاتحاد السكندري أمام سموحة في تمام الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري العام المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وسموحة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مواجهة الاتحاد السكندري أمام نظيره سموحة، والتي نجحت في الحصول على حقوق بث مسابقة الدوري المصري الممتاز لعدة مواسم سابقة.

