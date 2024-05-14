في ظهوره الاحترافي الأول .. ملاكم ينهار ويفارق الحياة |ما القصة؟

غيب الموت الملاكم البريطاني شريف لوال عن عمر ناهز 29 عاما،عن خوضه نزاله الاحترافي الأول في المملكة المتحدة، بعد أن انهار خلال خوضه ، وفق ما أعلن منظمو النزال.

في ظهوره الاحترافي الأول .. ملاكم ينهار ويفارق الحياة

وكان لوال يخوض نزاله الاحترافي الأول ضد الملاكم البرتغالي مالام فاريلا، في مركز هارو الرياضي في إحدى ضواحي شمال غرب لندن عندما وقع الحادث، وفقا للشركة المروجة للنزال "وورن بوكسينج مانجمنت".

ونشرت الشركة بيانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزية أصدقاء وعائلة لوال.

وجاء في البيان: "للأسف، خلال نزال شريف، انهار وعلى الرغم من جهود رجال الإسعاف، تم إعلان وفاته في وقت لاحق".

من جانبها، أكدت هيئة الملاكمة البريطانية وفاة لوال أيضا في بيان صدر أمس الاثنين.

وقالت الهيئة: "يدعم جميع ممارسي الملاكمة في بريطانيا العظمى أصدقاء وعائلة لوال في هذا الوقت الصعب".