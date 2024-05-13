ريكو كول: 80% نسبة المكون المحلي ومنتجاتنا تنافس أكبر العلامات الألمانية والتركية

تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، جناح شركة «رنكو كول» في مجال صناعة التدفئة والتهوية والتكييف خلال مشاركتها في المعرض الدولي للتكييف والتبريد والعزل الحراري والطاقة HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO المقام في الفترة من 13 الي 15 مايو الحالي.

وأكد المهندس محمد سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «رنكو كول»، أن المشاركة في المعرض تأتي في إطار حرص الشركة علي تعزيز تواجدها في السوق المصرية عبر تقديم منتجات عالية الجودة.

وقال إنه تم خلال زيارة الوزير استعراض أبرز منتجات الشركة وأحدث خططها التوسعية التي تستهدف تلبية احتياجات السوق المصرية.

رنكو كول هي إحدى الشركات الرائدة في مصر في مجال صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، منذ أكثر من 30 عامًا من الخبرة، ولديها مجموعة واسعة من ملفات التبادل الحراري ( المبخرات والمكثفات) لتلبية جميع التطبيقات الصناعية والتجارية.

وأشار سليمان إلى أن شركته تعتمد على المكون المحلى بنسبة 80% بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلي، لافتاً إلى أن منتجات الشركة تتمتع بجودة عالية قادرة على منافسة نظيرتها التركية والألمانية وبأسعار مناسبة.

واكد سليمان، أن خطة شركة «رنكو كول» للتوسع في مصر تعتمد علي 3 محاور أساسية الاول هو تقديم منتجات مبتكرة في مجال التبريد والتكييف والتدفئة لتلبية تطلعات العملاء، والثاني هو المشاركة في جميع الفعاليات والمعارض المتخصصة في مجالات الصناعات الهندسية لمقابلة العملاء وفتح شراكات جديدة معهم، والثالث هو تحقيق معادلة جيدة تسمح لنا بتوفير منتج عالي الجودة وبسعر مناسب.

وتابع سليمان: "إن مشاركة «رنكو كول» في المعرض تأتي استجابةً للطلب المتزايد على منتجات التكييف والتبريد في مصر، وانطلاقًا من أننا نعتبر أنفسنا روادًا في مجال الصناعات الهندسية، فنحرص على توفير منتجات عالية الجودة لعملائنا".

وأكد حرص شركته علي تلبية تطلعات العملاء المصريين لتفوز بثقتهم، مما سيعزز موقعها كواحدة من العلامات التجارية الرائدة في صناعة التكيبف و التبريد والصناعات الهندسية في مصر،خاصة ان السوق المصري مشجع وجاذب للاستثمار.

وأشار سليمان أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة التبريد والتكييف والتدفئة، ومن المنتظر الإعلان عنها قريبًا، متابعًا حديثه بأن رنكو كول تفتخر بسعيها للتطوير المستمر حتى نتمكن من تقديم منتجات بأعلى مستويات الكفاءة وقادرة على المنافسة على المستويين المحلي والعالمي.