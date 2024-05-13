نضال أبو زكي يكشف الأهمية المتزايدة للمدن الذكية

يستضيف معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في لبنان الدكتور نضال أبوزكي، مدير عام مجموعة أورينت بلانيت، في ندوة بعنوان: المدن الذكية في العالم العربي والتحول الرقمي.

يتحدث أبو زكي عن الأهمية المتزايدة للمدن الذكية كمراكز حضرية تواكب المتغيرات المتسارعة المرتبطة بالتقدم الرقمي والذكاء الاصطناعي، وأهمية التحوّل الرقمي في قطاعات المصارف والرعاية الصحية والتعليم والطاقة والنقل.

تعقد الندوة في مبنى المعهد في بيروت يوم الثلاثاء 28 مايو 2024 الساعة 4:00 عصراً بتوقيت بيروت.