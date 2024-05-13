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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حضريها في دقائق.. طريقة عمل فيتوتشيني بالدجاج والمشروم

فيتوتشيني سريعة بالدجاج
فيتوتشيني سريعة بالدجاج

فيتوتشيني بالدجاج والمشروم من أسرع الوصفات التي يمكنك إعدادها إذا لم يكن لديك وقت كافِ لعمل الوصفات الآخرى، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

 

فيتوتشيني سريعة بالدجاج

طريقة عمل فيتوتشيني بالدجاج

المقادير

- الفيتوتشيني : عبوة (مكرونة)

- صدر الدجاج : 1 صدر

- الزيت : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- بهارات إيطالية : ملعقة كبيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- المشروم : كوب (مقطع)

- كريمة الطبخ : 3 اكواب (لايت)

- جبن البارميزان : ربع كوب (قليل الدسم)

- البصل الأخضر : حسب الرغبة

 

طريقة التحضير

لعمل الفيتوتشيني .. اسلقي المكرونة بالماء المغلي بحسب تعليمات العبوة، ثم صفيها من ماء السلق، واتركيها جانباً.

 قطعي صدور الدجاج بالطول، وقلبيها بمقلاة غير لاصقة، وأضيفي ملعقة كبيرة من الزيت.

نكهي بالملح، والفلفل الأسود، وبودرة الثوم، والبهارات الإيطالية.

عندما يتحمر الدجاج، أضيفي الفطر المقطع، ثم الكريمة، وأضيفي المكرونة المسلوقة، وقلبي المكونات برفق.

اسكبي المكرونة بطبق التقديم، وعلى الوجه انثري القليل من جبنة البارميزان والبصل الأخضر.

قدمي مكرونة الفوتشيني ساخنة.

 

فوائد تناول الدجاج

1-تحتوي صُدور الدجاج على الحمض الأميني "التريبتوفان"، الذي يُساعد الجسم على إنتاج المزيد من مادة السيروتونين، وهي مادّة كيميائية موجودة في الدماغ يُمكن أن تؤثّر في الحالة المزاجيّة، ويُمكن الحصول على التريبتوفان من الأطعمة الغنيّة بالبروتين، مثل: الدّواجن الخالية من الدهون كصدور الدّجاج.

 

2-صدور الدجاج من المصادر الجيدة جداً لبعض المعادن والفيتامينات، مثل: السيلينيوم، والفسفور، وفيتامين ب 6، والنياسين أو فيتامين ب3، كما أنَّه يُقدّم عدداً من الفوائد الأخرى لاحتوائه على البروتين.

 

3-المساعدة على بناء الكتلة العضلية، والحفاظ عليها، وذلك بالتزامن مع ممارسة تمارين المقاومة.

 

4-المساعدة على تقوية العظام وحمايتُها، من خلال عمل البروتين مع الكالسيوم، لذا من الضروري استهلاك كمية كافية من البروتين للمحافظة على صحة العظام وقوّتها.

 

5-تقليل الشهية، والمساعدة على تقليل الشعور بالرّغبة بتناوُل الطعام، وتقليل فرط تناول الطعام، وتحسين التحكّم بالشهية، وزيادة الشعور بالشبع لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، ويتّبعون حميةً غذائيةً منخفضة السعرات الحرارية.

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