إل جي تتتبرع بـ 6 شاشات تلفزيون وغسالات لدار أيتام بالمنوفية

قامت إل جي مصر بتسليم ثلاث شاشات تلفزيون Ultra HD وثلاث غسالات فوق أوتوماتيك تحميل علوي، ليتم توزيعها على ثلاثة مقرات مُختلفة لدور الأيتام التابعة للجمعيات الخيرية الشريكة بمحافظة المنوفية.

يأتي التبرع العيني لرفع كفاءة خدمات الدار واستكمالاُ لسلسة من النجاحات وليدة التعاون طويل الأمد بين شركة إل جي مصر ومؤسسة مصر الخير وفي حدود مذكرة التفاهم التي تم تجديدها فى بدايات العام الجارى بين الطرفين وللعام الثاني على التوالي، والتي تُتيح لشركة إل جي إمكانية تقديم الدعم المجتمعى للمستحقين من خلال المشاركة فى عدد من مبادارات المسئولية المجتمعية المختلفة والهادفة لصناعة مستقبل أفضل للمجتمع المصرى.

قال بيلي كيم، المدير العام لشركة إل جي مصر: “تلتزم إل جي ببذل قصارى جهدها لدعم الفئات الأكثر استحقاقا و توفيرسُبل الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع المصري، ولهذا نفتخر ببرنامج المسئولية المجتمعية "أبطال إل جي" ونأمل باستمرار نجاح الشراكة بيننا وبين مؤسسة مصر الخير والهادفة لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتجسيد شعار الشركة الأساسي Life’s Good.

أضاف المهندس أحمد يوسف، مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة مصرالخير، أن الخدمات التي تقدمها مصر الخير للمستحقين طوال العام من خلال إدارة المساعدات الإنسانية إيماناً بدورها المجتمعي والحيوي تجاه المستحقين في كل محافظات مصر، مؤكداً ـن هذا التعاون لم يكن الأول من نوعه حيث إن التعاون مع مصر الخير قديم وشمل العديد من القطاعات في المؤسسة ونتمنى أن تستمر هذه الشراكة.

أشار يوسف إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وهدف مؤسسة مصر الخير والتي تعمل دائماً على تنمية الأنسان وتعظيم إنسانيته.

تنص مذكرة التفاهم على إلتزام شركة إل جى مصر بتقديم الدعم والمساهمة فى رفع كفاءة الخدمات المُقدمة من المؤسسات التابعة لمصرالخير فى عدة مجالات، منها الاهتمام بدعم الأسر الأولى بالرعاية عبر تقديم الاحتياجات الاساسية خلال فصل الشتاء، توفير الطعام الاساسي ضمن حملة إفطار صائم لرفع العبء وتوفير الدعم للمستفدين، رفع كفاءة الخدمات المقدمة فى دور الأيتام ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، دعم مراكز الشباب وتقديم إمكانيات متطورة لتمكين فئة الشباب من اكتشاف مواهبهم و تطويرها، بالاضافة الى تقديم الدعم لمؤسسة مصر الخير في مبادارات تيسير الزواج من خلال المساهمة في توفير الأجهزة المنزلية الاساسية لدي كل الاسر الأولى بالرعاية.