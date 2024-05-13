قرة إنرجي تشارك في الدورة الثامنة للمعرض الدولي للتكييف والتبريد

أعلنت قرة إنرجي، الشركة المتخصصة في مجالات المقاولات وكفاءة الطاقة والتوريدات وإدارة المرافق، عن مشاركتها كراعي ماسي في الدورة الثامنة للمعرض الدولي لصناعات التبريد وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة، خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخ السابقة من المعرض، الذي يضم كبريات الشركات العاملة في صناعات التبريد وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة.

وحول مشاركة قرة إنرجي في هذه الفعالية قال المهندس ايمن قرة، رئيس مجلس ادارة شركة قرة إنرجي: "يعد المعرض فرصة متميزة لنا، فنحن من الشركات الرائدة في مجال التكيف والتبريد، ولدينا العديد من الشراكات العالمية التي توفر لنا بدائل وحلول متنوعة تتوافق وأعلى المعايير العالمية وأحدث التكنولوجيات، فلدينا منتجات مختلفة تعمل بالغاز، وأخرى بالكهرباء، أو VRF ، بالإضافة لوحدات المناولة، وأحدث تلك الشراكات هي شراكتنا الجديدة مع يوروكليما، وتأتي مشاركتنا في الدورة الحالية من المعرض الدولي لصناعات التبريد، كفرصة متميزة لعرض ما نملكه من إمكانات، امام المشاركين من دول العالم المختلفة وهو ما يساعدنا في فتح أسواق جديدة بما يتماشى واستراتيجيتنا التوسعية، ويعزز ما نتخذه من خطوات نحو تصدير خدماتنا لأسواق مختلفة بما يتماشى ورؤية الحكومة المصرية لدعم تصدير المنتجات والخدمات المصرية وجذب مزيد من العملة الصعبة."

قالت المهندسة رانيا فوزي، مدير قطاع حلول التكييف المركزي بشركة قرة إنرجي: "عقدنا شراكات مع أفضل الشركات العالمية الرائدة في مجال التبريد لضمان تسليم مشروعاتنا وفق أعلى المعايير العالمية، ومنها شركة يوروكليما الرائدة في أنظمة مناولة ومعالجة الهواء من خلال المعدات المختلفة والمتميزة التي تقدمها، والتي تعد واحدة من أقوى وأفضل ثلاث شركات على مستوى العالم، وسنعرض بعض منتجاتها مثل وحدات مناولة الهواء ووحدات الملف والمروحة الخاصة بالتكييف المركزي والتبريد الصناعي وغيرهم".

تابعت: "ساعدنا في تحقيق ذلك تمسكنا بثقافة قرة القوية القائمة على قيم مهمة مثل المصالح المتوازنة المتبادلة وترك أثر وقيمة والإتقان في أعمالنا، وما نمتلكه من خبرة ممتدة لأكثر من 25 عام في مجالات الطاقة المختلفة".