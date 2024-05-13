كيونت تطرح منتجًا جديدًا لتعزيز الصحة والمناعة

تقدم كيونت منتج مكمل غذائي جديد عد الحل المناسب لزيادة طاقتك وقوتك، حيث تم تصنيعه من مزيج متوازن من العناصر الغذائية الأساسية التي تلبي الأاحتياجات اليومية للحفاظ على الصحة.

يجمع المكمل الغذائي بين فوائد الكركم وفيتامين د لتعزيز امتصاص الجسم للعناصر الغذائية، مما يضمن الحصول على أقصى فائدة و هذا يرجع لكون الكركم شكل حديث من مادة الكركمين، مما يجعله يتميز بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، للحفاظ على حيوية وصحة الجسم، هذا بجانب فيتامين د الذي يساعد على دعم جهاز المناعة الخاص بك، مما يضمن لك القدرة على ممارسة أنشطتك اليومية.

ويعد الجلوتاثيون، المعروف بـ "مضاد الأكسدة الرئيسي"من المكونات الرئيسية في منتج المكمل الغذائي حيث تساعد هذه المادة الحيوية على مواجهة التوتر الناتج عن الأكسدة كما تساعد على تطهير الجسم، التى تعد مهمة جدًا للحفاظ على الطاقة والصحة، و الجلوتاثيون ايضا له دور أساسي في تقوية الجهاز المناعي للحفاظ على الطاقة والصحة.

أكد الدكتور شافي شايك، المتخصص في مجال الصحة والعافية، أن المكمل الغذائي يتمتع بفوائد عديدة وقال: "يساعد المكمل الغذائي، و مزيجه الفريد من الكركم والفلفل والجلوتاثيون، على تحسين طاقتي بشكل مستمر، و العمل على تقوية جهازي المناعي."

تسعى شركة كيونت الرائدة في مجال الصحة والعافية لتلبية احتياجات عملائها المتنوعة أينما كانوا. ويجسد منتج المكمل الغذائي هذا الالتزام بشكل راسخ، حيث حقق نجاحًا هائلاً منذ إطلاقه، ليصبح عنصرًا أساسيًا في رحلة صحة وعافية عملاء كيونت اليومية".