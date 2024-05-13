صحة بالبحيرة تحتفل باليوم العالمي للتمريض

أشاد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، بالدور البطولي لأبطال الجيش الأبيض ملائكة الرحمة ، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للتمريض ، مقدمًا أسمى آيات الشكر والتقدير والتحية والإعزاز، لأبطال المهام الصعبة ، أصحاب الرسالة الإنسانية النبيلة .

جاء ذلك خلال إحتفال مديرية الصحة بالبحيرة باليوم العالمي للتمريض

وأعرب جميعه عن خالص شكره وتقديره لهيئة التمريض ، وعن فخرة بالدور البارز الذى يلعبه التمريض فى المنظومة الصحية، وأنهم دائما ما يكونون فى المقدمة فى أى حدث ، فهم خط الدفاع عن صحة وأمن وسلامة المواطن ، وكل الكلمات التى تُقال ، لن توفيهم حقهم وأن لهم الأجر والثواب من الله ، نظير ما يقومون به من عمل سامى وإنسانى ونبيل .

كما ثمن وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، كافة الأدوار التي يؤدونها بتفاني وإخلاص، والذين ضربوا أروع وأنبل الأمثلة العظيمة في العمل الدؤوب ، وتقدمهم الصفوف الأولى بشجاعة واصرار ، وإيثار لا مثيل له، مثمنا دورهم البطولي، في خطوط الدفاع القتالية بالجيش الأبيض أمام المعارك الضارية خاصة في ظل الظروف التى مرت بها البلاد وقت جائحة الكورونا .

ومن جانبها وجهت الدكتورة هاله بطيشه التحية والشكر والتقدير لكافة أعضاء هيئة التمريض وخاصة هيئة التمريض البحراوى ، وعلى رأسهم نبيله درويش مدير إدارة التمريض بالمديرية ، الذين قدَّموا الغالى والنفيس فى مجابهة الكورونا ، مضحيين بأنفسهم وبأمن واستقرار أسرهم ، من أجل التواجد بين المرضى لتمريضهم وخدمتهم ورعايتهم ، وبتقديم ارواحهم تضحيةً للمرضى وفداءً للوطن .

كما تحدث الدكتور أحمد الجميل عن فضل التمريض

فى المنظومة الصحية ، مؤكدا بأننا نقف جميعا سندًا فى ظهر التمريض ولهم منا كل العون فى مهمتهم الإنسانية وفى سبيل تقديمهم لخدمة راقية تليق بالمواطن البحراوي .

ووجهت نبيله درويش مدير ادارة التمريض بالمديرية ، الشكر للدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، على إهتمامه اللا متناهى بهيئة التمريض ووعدت بأنها وهيئة التمريض لن يترددوا فى تقديم ارواحهم فداءً للواجب ولخدمة أى مريض .

كذلك قدمت التحية والشكر لجميع قيادات المديرية ، ولجميع هيئة التمريض وقدمت التهنئة لهم بمناسبة اليوم العالمي للتمريض .

يُذكر أن اليوم العالمي للتمريض، يتم الإحتفال به في 12 مايو من كل عام على مستوى العالم، والذي تم تعيينه من قبل المجلس الدولي (ICN) منذ عام 1974، كيوم دولي للإحتفال بالممرضين والممرضات ، وكل من يعمل في هذه المهنة بشكل عام .

حيث أن هذا اليوم يوافق الذكرى السنوية لميلاد فلورنس نايتينجيل التي اشتهرت بأنها مؤسسة التمريض الحديث.