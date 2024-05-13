SKR بطلًا لـ Free Fire MEA Mid-Season Clash 2024

توج فريق "SKR" الجزائري بلقب بطولة "Free Fire MEA Mid-Season Clash 2024" والتي أُقيمت يوم السبت الماضي 11 مايو 2024، وشهدت مرحلة النهائيات الكبرى للبطولة قمة الإثارة والحماس أثناء خوض المباريات. وكانت البطولة مقسمة على مرحلتين؛ المرحلة الأولى: منافسات " Lower Bracket " والتي بدأت في الفترة من 20 إلى 27 أبريل 2024، أما المرحلة الثانية وهى مرحلة منافسات " Upper Bracket " أُقيمت في الفترة من 3 إلى 11 مايو 2024.



وبهذا الفوز حصل فريق "SKR" الجزائري على حصة مالية من مجموع الجوائز وقدرها 10,000 دولار أمريكي، كما حصل على شرف امتياز تمثيل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية والمقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الصيف مع مجموع جوائز يبلغ مليون دولار أمريكي.



الترتيب النهائي لبطولة 2024 Free Fire MEA Mid-Season Clash:



1. فريق SKR الجزائري 269 نقطة

2. فريق INFERNO الجزائري 260 نقطة

3. فريق VIKINGS المصري 234 نقطة

4. فريق WASK المغربي 230 نقطة

5. فريق Dream E-Sports التونسي 207 نقطة

6. فريق SHIFT الجزائري 197 نقطة​

7. فريق TOP 12 المغربي 196 نقطة

8. فريق WANTED DZ الجزائري 175 نقطة

9. فريق LA CAMORRA المغربي 174 نقطة

10. فريق NAKAZAKI E-SPORTS الجزائري 166 نقطة



التنافس بين أفضل 18 فريقًا للرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا



وضمت البطولة "18" فريقًا تنافسوا على لقب بطل البطولة، ومن بين الفرق المشاركة أصحاب المراكز الستة الأولى في نهائيات بطولة " 2024 Free Fire MEA Spring "، بالإضافة إلى "12" فريقًا من الموسم السابع من دوري " Free Fire MEA ". حيث أظهرت جميع تلك الفرق مهارة استثنائية مما جعل الرحلة إلى منافسات نهائي بطولة " 2024 Mid-Season Clash Free Fire" ممتعة ومثيرة.



وتقدمت “4” فرق من منافسات مرحلة " Lower Bracket " إلى منافسات مرحلة " Upper Bracket " والتي تنافست ضد أصحاب المراكز الستة الأولى من الموسم السابع من دوري " 2023Free Fire MEA ". وكان نظام البطولة عبارة عن نظام التصفيات عبر الإنترنت، والتي تضم ست جولات لكل مباراة. حيث تتنافس الفرق عبر ثلاث مباريات في كل فئة. ويتم تتويج الفريق الذي يجمع أعلى عدد من النقاط التراكمية بلقب البطولة.



طريق الفرق المصرية في البطولة



أما على مستوى الفرق المصرية ، خاضت فرق "VIKINGS - RASCAL EGY - Vamos" منافسات البطولة حيث اتسمت المباريات بالندية، ومع ذلك لم يتمكن سوى فريق "VIKINGS" من الوصول إلى مرحلة النهائيات الكبرى والتنافس على لقب البطولة في معركة شرسة ضد أفضل 10 فرق "Free Fire" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. واحتل فريق "VIKINGS" المركز الثالث برصيد 234 نقطة.



وقال "VIP 180 " قائد فريق "VIKINGS": "إن مستوى المنافسة في هذه البطولة لا مثيل له، لكننا نتطور تحت هذا الضغط. نحن هنا لترك بصمتنا واغتنام الفرصة لتمثيل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على الساحة العالمية".