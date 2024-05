ColorOS 14 تثري تجاربك من خلال ابتكارات ذكية ومُميزة Top of Form

نحتفل بعشرة أعوام على تقديم نظام OPPO ColorOS من خلال إطلاق نظام ColorOS 14الجديد كُلياً. ويتميز النظام الجديد بتصميم Aquamorphicالرائع، وسمات الذكاء الاصطناعي، وأداء لا مثيل له، فضلاً عن أدوات حصرية لحماية الخصوصية، إيذاناً ببدء عصر جديد من الابتكارات وأعلى مستويات رضاء العملاء. وأطلقت OPPOرسمياً نظام ColorOS 14 النسخة العالمية. كأحد أول أنظمة التشغيل التي صُنعت بناء على نظام Android 14، يُقدم نظام ColorOS 14تصميم Aquamorphic الذي تم الارتقاء به، وسمات ذكية مُدعمة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين الكفاءة، هذا بجانب التكنولوجيات المُحدثة والتي طُورت في الشركة من أجل توفير أداء سريع وسلس على أعلى الدرجات، بالإضافة إلى أدوات سهلة الاستخدام لحماية سلامة وخصوصية المستخدمين. منذ إطلاق ColorOS في عام 2013، يستفيد من هذا النظام الرائع أكثر من 600 مليون مُستخدم نشط كل شهر حول العالم، ويسهم في إثراء حياة المستخدمين في كل مكان من خلال تجارب أكثر ذكاءً وسهولةً.

ColorOS 14 Smart & Smooth

واجهة استخدام أكثر دقة وسهولة في الاستخدام من خلال تصميم Aquamorphic المُحسن

يتميز تصميم Aquamorphic بأنه مستوحى من المياه، وكانت OPPO قد أطلقت لغة التصميم الرائعة هذه مع نظام ColorOS 13 والذي نجح في صُنع حالة لا مثيل لها من التناغم بين الناس والتكنولوجيات الحديثة. وبناءً على نظام ColorOS 13 الحائز على العديد من الجوائز، يأتي نظام ColorOS 14 بتصميم Aquamorphic المُحسن مع تأثيرات صوتية جديدة، وأنظمة ألوان وتفاعلات مُميزة والكثير من التجارب الذكية الأخرى التي تتسم بالدقة والبديهية في الاستخدام

ويُعتبر الصوت عامل خفي ولكنه يلعب دوراً حيوياً في توفير تجارب رائعة للمستخدمين. وعملت OPPO مع أكاديميين محترفين لدراسة التفضيلات الصوتية للمستخدمين، وتعاونت مع أفضل فرق تصميم الصوتيات في العالم: Sonic Minds و epic-soundلإطلاق مؤثرات صوتية جديدة في نظام ColorOS 14، والتي تتضمن نغمات ذات طابع Aquamorphic وتنبيهات وإشعارات، فضلاً عن سبعة تصميمات لأصوات واجهة الاستخدام العالمين لتقديم تجارب صوتية غامرة للمستخدمين في مختلف الأجهزة التي توفرها OPPO.

Aquamorphic-themed ringtones

يتميز ColorOS 14 بنظام ألوان Aquamorphic مُحدث، والذي يُمكن التأقلم بذكاء مع وضع الهاتف الذكي، فمن خلال التطابق الذكي للألوان مع السياق، يثري هذا النظام الديناميكي للألوان من عملية استلام المعلومات وفهمها ويجعلها أكثر كفاءة وسهولة، مع تقديم تجارب غامرة ومريحة لكل المُستخدمين.

Aquamorphic Colouring System[1]

يسمح تصميم Aqua Dynamics الجديد كُلياً من ColorOS 14 بتفاعلات أكثر سهولة ومُتعة للمستخدمين. وتدمج هذه الخاصية النماذج الشائعة للتفاعل في شكل فقاعات وكابسولات وقنوات، تخرج من status bar لتقديم المعلومات بطريقة طبيعية، وتتدفق وتندمج في شاشة الهاتف مع أقل درجة من الازعاج أو التشويش.

Aqua Dynamics [1]

أما بالنسبة لخاصية Always-On Display والتي تُسمى Homeland والحاصلة على العديد من الجوائز والتي يُمكنها تصوير مشاهد الحيوانات البرية في الطبيعة، يستمر ColorOS 14في الارتقاء بهذه الخاصية الرائعة وهذا من خلال تقديم وضع GO Green Always-On Displayلزيادة الوعي حول التغيرات المناخية وحماية البيئة، ويتماشى هذا مع شعار OPPO، وهو "“Technology for Mankind, Kindness for the World، أو "التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، والإنسانية في خدمة العالم". ويحتوي GO Green Always-On Displayعلى ثلاثة مجموعات من صفحات رؤية البيئة، أو Environment Visionوتتضمن كل صحفة خمسة "أنيميشن" تتعلق بالبيئة والتي يُمكن أن تتغير طبقاً لعدد الخطوات اليومية للمستخدمين، والتي تعرض كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تم خفضها من خلال الاعتماد على المشي بدلاً من استخدام أي وسيلة من وسائل المواصلات.

Go Green AOD [1]

تعزيز الكفاءة من خلال السمات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي

يلعب الذكاء الاصطناعي اليوم دوراً حيوياُ في زيادة كفاءة مُختلف الأمور. نظام ColorOS 14 مُدعم بمجموعة رائعة من السمات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على الارتقاء بكفاءة المهام اليومية لهم.

وتُمكن تقنية AI-powered Smart Touch المستخدمين من اختيار المحتوى مثل النصوص المكتوبة أو الصور أو الفيديوهات من النظام وتطبيقات الأطراف الثالثة وتجميعهم في File Dock، أو حتى تجميع هذا المحتوى في مُذكرة واحدة من خلال حركات سهلة وبسيطة لاختيار العناصر وتحريكها.

Smart Touch [1]

يسمح File Dock الجديد في الشريط الذكي أو Smart Sidebar للمستخدمين بنشر المحتوى في مختلف التطبيقات بطريقة أكثر سهولة من خلال تقسيم الشاشة، والنوافذ العائمة أو من خلال File Dock نفسه. ويُمكن حفظ المحتوى اوتوماتيكياً في File Dock ويُمكن استخدامها في مختلف الأجهزة مثل الهواتف الذكية والتابلت لتعزيز الكفاءة.

وهناك كذلك خاصية Smart Image Matting والتي تسمح للمستخدمين لقص مجموعة من الأشياء معاً على الشاشة مثل البشر والحيوانات من صورة واحدة أو فيديو يتم إيقافه، وهذه الخاصية هي الأولى من نوعها في كل الهواتف الذكية على الإطلاق. ويستطيع المُستخدمون إجراء التعديلات على هذه المقاطع من خلال File Pocket أو File Dock أو من خلال تقسيم الشاشة، ويُمكنهم كذلك إرسال تلك المقاطع للأصدقاء أو صُنع ورقة حائط أو ملصقات.

Smart Image Matting [1]

أداء قوي ومُميز من خلال تحديث المُحرك الثلاثي

يظل الأداء القوي هو أكثر عامل يصنع الفارق في تجارب المستخدمين. ويسهم المحرك الثلاثي في نظام ColorOS 14 على الارتقاء بسهولة وثبات الأداء من خلال إدارة موارد الحوسبة والذاكرة والحفظ على نحو يتسم بالكفاء الشديدة. وتتضمن السمات الثلاثة الأساسية في المحرك تنشيط ذاكرة للقراءة فقط وذاكرة الوصول العشوائي ، فضلاً عن وحدة المُعالجة المركزية.

The Trinity Engine

ويُمكن لتنشيط ذاكرة للقراءة فقط أن يسهم في توفير مساحة في الذاكرة من خلال ضغط بيانات التطبيقات والملفات من خلال App Compression و File Compression في إعدادات Phone Manager بالهاتف، علماً بأن الهواتف الذكية التي يوجد بها تقنية تنشيط ذاكرة للقراءة فقط يُمكنها توفير حتى 21 جيجا بايت من مساحة الذاكرة.

أما بالنسبة لتقنية تنشيط ذاكرة الوصول العشوائي ، فيُمكنها الارتقاء بأداء الذاكرة لتعزيز الكفاءة عند استخدام التطبيقات المختلفة مع الإبقاء على عمل المزيد من التطبيقات في الخلفية. من خلال إعادة بناء نظام أندرويد مع الاستفادة من آليات ذاكرة الوصول العشوائي وباستخدام التقنيات الخاصة بشركة OPPO، يُمكن لتقنية تنشيط ذاكرة القراءة فقط أن تُبقي على عمل التطبيقات التي يفتحها المستخدمون على نحو مُتكرر في الخلفية لمدة تبلغ 72 ساعة، ويتنمكن المستخدمون من التنقل من تطبيق لآخر بمنتهى السهولة والسلاسة.

وتعتبر تقنية تنشيط وحدة المُعالجة المركزية تكنولوجية رائدة من OPPO، وتتضمن نموذج قوة الحوسبة المتطورة والتي يُمكنها جدولة مصادر الطاقة مع تحديد أفضل توازن بين الأداء واستهلاك الطاقة، ويجعل هذا المستخدمين يستمتعون بتجارب أكثر سلاسة وسهولة بدون إرهاق البطارية الخاصة بالهاتف الذكي.

علاوة على ذلك، يتضمن نظام ColorOS 14 تقنية الشحن الذكي Smart Chargingوهي عبارة عن خوارزمية تعمل أوتوماتيكياً على تعديل تيار الشحن طبقاً على حالة الاستخدام الخاصة بالهاتف الذكي للمساعدة في تجنب إرهاق البطارية على نحو غير ضروري. ويوجد لدى وضعية Arctic Mode خياران لينتقي منهما المستخدمون الخيار الأمثل طبقاً على السيناريوهات المُختلفة.

حماية قصوى للأمان والخصوصية

يعمل نظام ColorOS على مراعاة السلامة والخصوصية على أعلى الدرجات، وقد تم الاعتراف بالنظام من قبل العديد من منظمات الطرف الثالث المعتمدة مثل ISO و ePrivacy و TrustArc والعديد من الهيئات الأخرى. ويوجد في نظام ColorOS 14 تكامل بين إمكانيات الخصوصية في نظام أندرويد 14 مع تقديم تقنية جديدة وهي Picture Keeper، وصُممت هذه التقنية لمنع التطبيقات من إساءة استخدام التصاريح الخاصة بالصور أو مقاطع الفيديو الشخصية، حيث يجب على التطبيقات أن تحصل على إذن للدخول على الصور أو الفيديوهات المختارة في كل مرة عندما يقوم المستخدمون بتشغيل خاصية إدارة التصاريح.

Picture Keeper [1]

تجارب جديدة كُلياً لنظام ColorOS بالتعاون مع شركاء OPPO

تعمل OPPO على نحو وثيق مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من أجل إضافة قيم جديدة لتجارب نظام ColorOS، ومن خلال النظام الجديد ColorOS 14، يُمكن للمستخدمين التفاعل مع Grab ومشاهدة التحديثات في وقتها الحقيقي من خلال Aqua Dynamics. ويستطيع المستخدمون الدخول على سناب تشات من خلال اختصار إغلاق الشاشة ويوجد لدى المستخدمين الفرصة كذلك لتغيير خيار إغلاق الشاشة ليُصبح سناب تشات من أجل الدخول على التطبيق بسرعة أكبر. وتعاونت OPPO مع شركة ميكروسوفت كذلك للدمج بين نظامي ColorOS وويندوز من أجل تأسيس نظام تكنولوجي فريد، حيث يُمكن الآن لمستخدمي OPPO أن توصيل الهواتف الذكية بأجهزة الكومبيوتر من خلال Phone Link 5. علاوة على ذلك، ومع توافر ما يصل إلى 15 جيجا بايت من الذاكرة السحابية لكل حساب في جوجل، يستطيع المستخدمون الحصول على نسخة احتياطية من صورهم على Google Photos والتمتع بتلك الصور من أي جهاز.

أوقات إطلاق نظام ColorOS 14

بدأ الإطلاق العالمي لنظام ColorOS 14 في الربع الأخير من 2023، وتم تحديث أكثر من 20 طراز من الهواتف الذكية، وبعد ذلك، سيتم إطلاق ColorOS 14 في سلسلة هواتف Reno11 5G وتم التحديث المزيد من الأجهزة كذلك.

ColorOS 14 Roll-Out Schedule