شريف الفولي: نجاح أول مسابقة خليجية للريشة الطائرة بدعم فنى مصري

حققت المسابقة الخليجية الأولى للشرق الاوسط للريشة الطائرة والتي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي، أهدافها من مختلف النواحي التنظيمية والإدارية والجماهيرية والتي اختتمت أمس بمشاركة الدول الخليجي.

وقام الدكتور شريف الفولى رئيس قطاع الالعاب والمسابقات والمشرف العام على منطقة الخليج بالأولمبياد الخاص الدولي بإبلاغ تهنئة المهندس ايمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لدول الخليج ، على نجاح اول مسابقة خليجية للشرق الأوسط للريشة الطائرة، مثنيا على دور الاولمبياد الخاص الإماراتي على حسن الاعداد والتنظيم ،وفريق عمل البرنامج الإماراتي برئاسة طلال الهاشمي المدير الوطني ، وعمرو بدوى مدير وحدة الرياضة ، وفاطمة ابراهيم محمد المسلمى مديرة الاستراتيجية و المشاريع، وسرور سعيد مدير المنتخبات.



وقال الدكتور شريف الفولي أن هذه المسابقات قد ادرجت ضمن النشاط الريادي الذي قام به الأولمبياد الخاص الإماراتي بعد فوزه بالنسخة الأولى من جائزة أعضاء الاتحاد الدولي للريشة الطائرة لبرنامج الشاتل تايم والتي يشارك فيها أعضائه على مستوى العالم والتي شملت هذا العام دورة تدريبية للحكام الدوليين على الصعيد الآسيوي والتي شارك مشاركيها بالتحكيم في مسابقة الاولمبياد الخاص الخليجية والتي تم افتتاحها في ٩ مايو ٢٠٢٤ واختتمت بالأمس ١٢ مايو ٢٠٢٤ والتي شارك بها ٢٥ لاعب من ٦ دول خليجية وهي البحرين، الكويت، عمان، السعودية، قطر والامارات، في كل من فعاليات الفردي ذكور والفردي اناث والزوجي ذكور والزوجي إناث .



واختتم بإن الدور الذي تقوم به برامج المنطقة من تعاون واضح يشكل ركيزة اساسية لتطوير الادارة الرياضية بالأولمبياد الخاص حيث أوفدت الرئاسة الاقليمية د. مصطفى شوقي مندوبا فنيا لتكنولوجيا الرياضة وبرنامج ادارة مسابقات و ألعاب الأولمبياد الخاص GMS والذي ساهم بدوره في نجاح الحدث.



وكانت مراسم تتويج اللاعبين واللاعبات الفائزين قد جرت في أجواء من الفرح ، حيث شارك في عملية التتويج ممثلا عن الرئاسة الإقليمية حصة الزرعوني مدير الاتصالات وتطوير الشراكة.