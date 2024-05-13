إشارة تستعرض أحدث الحلول الأمنية في معرض الاتصالات في الأزمات والطوارئ

أعلنت شركة إشارة للإتصالات والحلول الأمنية، المتخصصة في مجال شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية (شبكات تيترا TETRA والجيل الرابع LTE المصممة للسلامة العامة) إضافة إلى حلول تكنولوجيا المعلومات والحلول الأمنية، اليوم، مشاركتها في المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024، الحدث المرتقب الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 – 16 مايو الجاري.

ستعرض "إشارة" ضمن جناح مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء" مجموعة متنوعة من أحدث الحلول والتطبيقات والمنتجات، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركائها من مزودي حلول وأنظمة تكنولوجيا الأمن والاتصالات وشركات رائدة على مستوى العالم في مجال تقنيات الاتصالات المتخصصة.

وتلتزم "إشارة"، انطلاقاً من مكانتها كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات الآمنة والموثوقة، بتعزيز معايير السلامة العامة. وتمثل مشاركتها في المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024 خطوة مهمة وعلامة بارزة في سعيها لتقديم حلول تقنية مبتكرة مصممة خصيصاً لدعم وتمكين الجهات الحكومية والمطورين والشركات من مختلف القطاعات.

وقال علي بحلوق، مدير عام شركة إشارة للاتصالات والحلول الأمنية: "تنسجم مشاركتنا في المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024 مع رؤيتنا ومهمتنا الرامية إلى تعزيز كفاءة وجودة تقنيات الاتصالات ذات المهام الحرجة بما يساهم في المحافظة على سلامة وأمن مجتمعنا. وبدعم من تركيز حكومة الإمارات العربية المتحدة على اعتماد أرقى ممارسات ومعايير الأمن والسلامة العامة، فإننا في "إشارة" ملتزمون بتوفير أفضل الحلول والتقنيات وأجهزة الاتصالات الحديثة بالتعاون مع شركائنا من رواد القطاع مثل "إيرباص" وزيترون" وكروس كول" لتلبية المتطلبات الحيوية لعملائنا في مجال الاتصالات الآمنة والفعالة".

وستسلط "إشارة" ضمن جناح "نداء" في المعرض، الضوء على أحدث الأجهزة التي طورتها شركة "كروس كول" بما في ذلك الهاتف الذكي Core-Z5 والجهاز اللوحي Core-T5. وقد تم تصميم جهاز Core-Z5، وهو هاتف ذكي مدعوم بتقنية الجيل الخامس مع ضمان لمدة 5 سنوات، لدعم العمليات في المهام الحرجة والأزمات والطوارئ، ويجمع الهاتف بين صلابة التصميم وقوة المعالجة عالية المستوى فضلاً عن قدرات مقاومة للماء. بينما يوفر الجهاز اللوحي Core-T5 قدرات تشغيل لا مثيل لها ويدمج بسلاسة بين قوة الأداء وتقنيات الاتصال وسهولة الاستخدام على نحو استثنائي.

وأضاف بحلوق: "نحن نؤمن بأهمية توفير حلول تتسم بالمرونة والموثوقية، وتتمتع بالقدرة على دعم وتعزيز مهام فرق الأمن والطوارئ الذين يستخدمونها. وتجسد مشاركتنا في المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024 مع شركائنا طموحنا في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة لتبقى رائدة في مجال تقنيات الاتصالات الحيوية المصممة للمهام الحرجة، والارتقاء بمعايير الأمن والسلامة العامة لمجتمعنا وجميع سكان دولة الإمارات وزوارها".