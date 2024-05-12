جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شاب بها طلقات نارية بقنا

شهدت قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، محافظة قنا، حالة من القلق بين أهالي المنطقة، عقب العثور على جثة شاب أمام وحدة إسعاف القرية.

وتلقت غرفة عمليات مديرية أمن قنا بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شابٍ أمام وحدة إسعاف الكرنك في أبوتشت.

فور تلقي البلاغ، انتقلت قوة من المباحث والشرطة إلى مسرح الجريمة لبدء التحقيقات.

تبين من الفحص أن الجثة تعود لشابٍ يبلغ من العمر 24 عامًا، أظهرت الفحوصات الأولية وجود آثار طلقات نارية على جثة الشاب، مما يشير إلى وجود شبهة جنائية.

مقتل شاب أمام وحدة إسعاف الكرنك

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وجمع الأدلة من مسرح الجريمة.

تم استجواب عدد من أهالي القرية والجيران، لمعرفة أي معلومات قد تُساعد في الوصول إلى المتهم.

فحص كاميرات المراقبة

وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة المحيطة بوحدة الإسعاف، لمعرفة ما إذا كانت قد رصدت أي حركة مشبوهة قبل أو بعد الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لفحص الجثة، للوقوف على سبب الوفاة.

انهيار عقار بالإسكندرية

انقدت العناية الالهية 11 شخصا بينهم 3 اطفال من الموت المحقق اثر انهيار عقار قديم بمنطقة كرموز بغرب الاسكندرية مساء اليوم الاحد ، تبين عقب صلاة العشاء سمع السكان صوت تصدعات بالعقار واثناء محاولة هروبهم سقطت اسرة كاملة تحت الانقاض تمكنت رجا ل الحماية المدنية من انقادهم من الموت .

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من انتشال مصاب واحد من أسفل العقار المنهار في منطقة كرموز غربي الإسكندرية، فيما أسفر الانهيار عن تحطم سيارتين دون وقوع وفيات.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار منزل قديم رقم 34 شارع مسجد التميمي متفرع من شارع النيل بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية.

انتقل مسئولو الحي وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة كرموز وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انهيار منزل قديم مكون من طابق أرضي وآخر علوي مأهول بالسكان.

وأسفر الانهيار عن إصابة شخص جرى انتشاله من أسفل الأنقاض، وتحطم سيارتين تصادف وقوفهما أسفل المنزل لحظة انهياره، فيما لم يسفر الحادث عن أي قتلى.

وأنهت قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وباشرت النيابة العامة التحقيق