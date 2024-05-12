شراكة بين «القاهرة» و«متلايف» لتقديم خدمات التأمين البنكي

أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن البنك يدعم منظومة الشمول المالى التى يتبناها البنك المركزى المصرى بما يسهم فى دعم خطط التنمية الشاملة، موضحا أن الشراكة مع متلايف تأتى فى إطار جهود البنك الداعمة للشمول المالي.

وأعلن بنك القاهرة وشركة متلايف لتأمينات الحياة عن بدء تفعيل اتفاقية الشراكة، حيث تعد انطلاقة قوية بين متلايف وبنك القاهرة لتقديم خدمات التأمين البنكى عبر 150 فرعًا، وذلك بهدف تقديم منتجات تأمينية شاملة، ما يسهم فى جذب عملاء جدد، وكذلك رفع الوعى التأمينى.

جاء ذلك فى حفل أقامته شركة متلايف لتأمينات الحياة مع بنك القاهرة، بالمتحف المصرى الكبير، للاحتفال بنجاح انطلاق الشراكة.

وذلك بحضور قيادات البنك والشركة على رأسهم طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وهيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، ونوريا جارسيا رئيس منطقة اوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة متلايف وعدد من قيادات الشركة والبنك.

قال فايد «لأننا فى بنك القاهرة نسعى دومًا للتطوير واختيار الأفضل لعملائنا، ولأن منتج التأمين البنكى يعد إحدى الخدمات المتميزة التى يطرحها البنك منذ أكثر من 17 عاما لخدمة مختلف شرائح العملاء بأغلبية فروع بنك القاهرة فى كافة أنحاء الجمهورية، نعتز بشراكتنا مع شركة بحجم ومكانة MetLife باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة فى توفير حلول التأمين محليًا وعالميًا، وذلك بخبرتها الواسعة والتى تصل لأكثر من 25 عاما محليا و156 عاما عالميا، وقد أثمرت الشراكة عن تحقيق نتائجها الإيجابية فى غضون 3 أشهر ومن المتوقع تزايد عدد العملاء المتعاقدين مع الشركة خلال الفترة القليلة المقبلة، مضيفًا أنه فى إطار الشراكة تقوم شركة متلايف بتقديم باقة متنوعة من البرامج التأمينية الشاملة ذات المدد المتفاوتة وطرق الدفع المصممة لتلبية احتياجات عملاء بنك القاهرة وخططهم المالية، بما يضمن للعملاء تنفيذ معاملاتهم المالية سواءً المصرفية أو التأمينية تحت سقف واحد.

من جانبه قال هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، إن وضع أكثر من ألف عميل من عملاء بنك القاهرة ثقتهم فى أسم متلايف فور بدء تفعيل اتفاقية الشراكة مع بنك القاهرة، يدل على ما تتمتع به الشركة من مصداقية اكتسبتها على المستويين العالمى والمحلى، وخبرة مكنتها من توفير البرامج التى يتطلع إليها العملاء على اختلاف احتياجاتهم التأمينية، كما أشار إلى أن متلايف تنظر إلى ثقة عملائها بكثير من الفخر، وتعى حجم المسئولية التى تفرضها عليها هذه الثقة، ليس فقط فى مقام الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، ولكن بما تفرضه من استدامة الدراسة والتحليل لاحتياجات العملاء على اختلاف اهتماماتهم بما يسمح بتصميم منتجات جديدة تساعدهم دومًا على التخطيط المالى والتأمينى القائم على أسس تتفق مع أفضل الممارسات الفنية والتأمينية.

كما أضاف: «واثقون من أن الشراكة مع بنك القاهرة ستحقق نجاحات تفوق مستهدفاتنا فى ظل ما تتميز به متلايف من خبرة دولية ومحلية فى ابتكار المنتجات، وفى الوقت نفسه تميز بنك القاهرة بخبرة واسعة فى السوق المصرية، كونه إحدى أهم المؤسسات المصرفية، ويمتلك شبكة واسعة من الفروع المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية».

قالت نوريا جارسيا رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة متلايف: «نسعى لتوسيع خدماتنا وقاعدة عملائنا فى منطقة الشرق الأوسط من خلال التأمين البنكى، والذى يعد من أهم الأدوات فى الحقبة الراهنة لتحقيق الشمول المالي»، مضيفة: «نظرًا لأهمية الشراكات فى تحقيق الأهداف، فإننا نؤمن بالعمل المشترك والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين؛ من أجل تحقيق نتائج إيجابية ودعم وتيرة النمو الاقتصادى فى المنطقة. نحن فخورون بالإنجازات التى حققها فريقنا خلال الفترة السابقة، ونتطلع إلى تحقيق مزيد من النجاحات فى المستقبل».