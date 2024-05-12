بنك مصر يستحوذ على 5 جوائز عالمية خلال عام 2024

أعلن بنك مصر أنه حصد 5 جوائز من مجلة ذا يوربيان البريطانية لعام 2024، ففى مجال الأموال والمراسلين والمؤسسات المالية حاز البنك على 4 جوائز وهى؛ أفضل بنك فى إدارة الخزانة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفضل بنك فى إدارة السيولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفضل بنك فى مجال استبدال العملات الأجنبية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفضل بنك فى إدارة النقد فى مصر، كما حاز البنك على جائزة أفضل علامة تجارية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 وذلك من مجلة ذا يوروبيان البريطانية.

وتمنح الجوائز للبنك الفائز وفقًا لعدد من المعايير الفنية؛ حيث تقوم مجلة ذا يوروبيان البريطانية بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء فى المجالات المختلفة والذى يتم من خلاله تحليل نتائج البنك استنادًا إلى مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التى تتبناها المؤسسات.

وقال البنك إن هذه الجوائز توجت مجهودات البنك فى الفترة الأخيرة، حيث يلعب قطاع الخزانة فى بنك مصر دورًا مهمًا فى إدارة السيولة من خلال أدوات مختلفة لتلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد والشركات، واستثمار الفائض لتعظيم العوائد، وإدارة مستويات المخاطر وعلاوة على ذلك يقدم القطاع حلولًا متخصصة، لا تقتصر على المنتجات والخدمات، وذلك باستخدام أدوات مالية مختلفة، كما أنه من أكثر المتعاملين نشاطًا فى تغطية إصدارات وزارة المالية لخدمة الدين العام، والحفاظ على حصة سوقية كبيرة من تعاملات السوق الثانوى، كما يقدم قطاع الأموال والمراسلين لعملائه بقطاعى التجزئة والشركات خدمات إدارة النقد على المستويين المحلى والدولى، بما فى ذلك تمويل الأعمال التجارية وعمليات الاستبدال للعملات المختلفة، كما أن بنك مصر يقدم مجموعة كبيرة من الخدمات التى تدعم العملاء فى تحقيق أهدافهم خارجيًا.

وحقق بنك مصر صيتًا واسعًا باعتباره الأفضل فى تقديم خدمات قطاع الأموال والمراسلين والمؤسسات المالية على مستوى عالمى، وذلك بابتكار حلول من شأنها توفير الوقت وتحقيق الفعالية من حيث التكلفة، ويعزز بنك مصر تواجده الإقليمى والعالمى من خلال شبكة واسعة الانتشار من الفروع والتى تصل لأكثر من 800 فرع، بخلاف البنوك التابعة والبنوك المراسلة، وذلك لضمان سهولة وسلاسة اجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية لعملائه أينما كانوا.