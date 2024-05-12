علي بابا مستثمرًا رائدًا في الذكاء الاصطناعي بفضل الأعمال السحابية

تستفيد شركة علي بابا من الأعمال السحابية لتصبح مستثمرًا رائدًا في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين

تقدم شركة التجارة الإلكترونية العملاقة موارد حاسوبية للشركات الناشئة سريعة النمو مقابل الحصول على حقوق الملكية

جعل الرئيس التنفيذي لشركة علي بابا، إدي يونج مينج وو، السحابة محور التركيز الرئيسي لأعماله، ومن المتوقع أن تؤدي استخدامات الذكاء الاصطناعي إلى دفع النمو.



تستفيد شركة علي بابا من البنية التحتية الواسعة للحوسبة السحابية لتصبح مستثمرا رائدا في شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي البادئة في الصين، وتقدم لها ائتمانات لاستخدام موارد الشبكة الشحيحة اللازمة لتدريب النماذج بدلا من التمويل التقليدي نقدا في مقابل الأسهم.

وتحاول شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة تكرار نجاح استثمار مايكروسوفت في الشركة الأمريكية الرائدة OpenAI، من خلال الاستحواذ على حصص في الشركات الناشئة البارزة Moonshot، وZhipu، وMiniMax. لقد قاموا جميعًا بتطوير إصدارات محلية من التطبيقات الأمريكية مثل ChatGPT من OpenAI وchatbot الخاص بـ Character.ai.



في أحد الأمثلة، قادت شركة علي بابا جولة لجمع التبرعات بقيمة مليار دولار في شركة Moonshot AI التي قدرت قيمة الشركة الناشئة بمبلغ 2.5 مليار دولار في شباط (فبراير). لقد خصصت 800 مليون دولار لمطور برنامج الدردشة الآلي Kimi AI سريع النمو، ويأتي أقل من النصف بقليل في شكل أرصدة للحوسبة السحابية، وفقًا لشخصين مطلعين على الصفقة. ورفضت علي بابا التعليق.

على مدار العام الماضي، أشرف إيدي يونغ مينغ وو، الرئيس التنفيذي لشركة علي بابا، شخصيًا على الاستثمارات في الشركات الأربع الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، حيث تسعى الشركة إلى إعادة اختراع نفسها كمبتكر في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الإسراف في الاستثمار في وقت محوري بالنسبة لشركة علي بابا. إنها تحاول رسم مسار جديد في الوقت الذي تتصارع فيه مع المنافسة المتزايدة من ByteDance وPDD Holdings في سوق التجارة الإلكترونية الأساسي الخاص بها وبعد التفكيك الفوضوي لخطة إعادة الهيكلة الطموحة، والتي بموجبها كان من المفترض أن تسعى أعمالها السحابية إلى طرح عام أولي.

وألغت شركة علي بابا هذه الخطة في نوفمبر، بسبب تأثير القيود المفروضة على الرقائق في الولايات المتحدة. بعد ذلك، تولى وو السيطرة المباشرة على الأعمال السحابية، وتعهد بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي ووضع الأعمال في مركز استراتيجيته لتعزيز النمو.

كان متوسط نمو القطاع السحابي ربع سنوي من رقم واحد منذ عام 2022، بعد حملة القمع التي شنتها بكين على شركات الإنترنت الكبيرة. لقد تخلفت ربحيتها كثيرًا عن منافسيها الأمريكيين مثل AWS.

قال تشارلي داي، نائب الرئيس والمحلل الرئيسي في شركة فوريستر للاستشارات التقنية، إن علي بابا "تسهل الشركات الناشئة من خلال تقديم منصة سحابية عامة ذات قدرات شاملة معززة بنظامها البيئي الواسع لنماذجها مفتوحة المصدر" بينما تحقق إيرادات جديدة لشركتها. الأعمال السحابية من خلال توفير موارد الحوسبة لتدريب نماذجهم.

ويشبه هيكل استثمار علي بابا في Moonshot تلك الخاصة بشركتي مايكروسوفت وأمازون، والتي بموجبها يتم تحويل الأموال النقدية إلى شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة بموجب الاتفاق الذي يقضي باستخدام الأموال لتدريب وتشغيل النماذج على خوادم Azure وAWS، على التوالي.

ومع ذلك، كما أشار أحد الأشخاص، فإن الفرق مع استثمار علي بابا هو أن الأموال لا يتم تحويلها أبدًا إلى الشركات الصينية الناشئة. وبدلاً من ذلك، يتم الاحتفاظ بها في حساب ضمان يمكن للشركة اعتباره كإيرادات واردة.

وتعد عروض الحوسبة مقابل الأسهم أكثر إغراء في الصين، حيث الموارد السحابية نادرة بسبب القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير الرقائق المتقدمة. قال أحد علماء الذكاء الاصطناعي الصيني: "إن توفير الحوسبة هو في الواقع أكثر قيمة من النقود". "مع النقص في أشباه الموصلات، من الصعب جدًا الوصول إلى مجموعة [معالجة] تبلغ 10000 وحدة معالجة رسومية، وهو ما تمتلكه شركة علي بابا".

تسعى مجموعة وسائل التواصل الاجتماعي شياو هونغشو إلى اتباع طريقة استثمار أكثر إبداعا، حيث تقدم حركة مرور متزايدة لمنتجات الشركات الناشئة من خلال الترويج على منصتها الشهيرة الشبيهة بإنستغرام في مقابل الأسهم، وفقا لشخصين مطلعين على الأمر. لم يقم Xiaohongshu بالاستجابة و لطلب التعليق.

وتلعب شركات الإنترنت الكبرى في الصين، بما في ذلك علي بابا، وميتوان، وشياوهونغشو، وتينسنت، دورا كبيرا في تمويل هذه الموجة من الشركات الناشئة مقارنة مع المجموعة السابقة من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تهيمن عليها مجموعات المراقبة SenseTime وMegvii.

خلال تلك المرحلة من موجة الاستثمار، التي بلغت ذروتها بين عامي 2017 و2019، تنافس كبار مستثمري التكنولوجيا مثل Tiger Global وSoftBank، إلى جانب مجموعة واسعة من شركات رأس المال الاستثماري المحلية، مع عمالقة الإنترنت على الصفقات.

لكن تدهور العلاقات بين بكين وواشنطن وتراجع صناعة رأس المال الاستثماري في الصين على مدى العامين الماضيين جعل مجموعة اليوم من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة أكثر اعتمادًا على التمويل من شركات الإنترنت المحلية، وهو ما يعني بدوره أن لديهم قوة تفاوضية أقل عند تحديد السعر. بالنسبة للخدمات السحابية، قال أحد الأشخاص المطلعين على الصفقات.

أصبحت شركة علي بابا من كبار المستثمرين في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق الدخل من مخزونها من رقائق الذكاء الاصطناعي. اشترت شركة Alibaba Cloud وحدات معالجة رسومات Nvidia المتطورة، بما في ذلك الطلبات الكبيرة من سلسلة A800 وH800s، قبل أن تقيد الولايات المتحدة مبيعات الرقائق المتقدمة للشركات الصينية. وهي موجودة في مراكز البيانات في الصين وجنوب شرق آسيا، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.