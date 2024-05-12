واتساب يطلق تصميمًا جديدًا مثيرًا للجدل لأجهزة آيفون وأندرويد

أصبح المظهر الجديد لتطبيق WhatsApp موجودًا، وتصفه الشبكة الاجتماعية المملوكة لشركة Meta بأنه "جديد وسهل الاستخدام وبسيط". هذه ليست الكلمات التي ينجذب إليها كل مستخدم. إليكم ما وصل للتو.

قالت الشركة إن فلسفة التصميم مرتبطة بـ "مبادئ المنتج" المتمثلة في إبقاء واتساب بسيطًا وموثوقًا وخاصًا.

أضافت: "نقوم بتصفية هذه العناصر من خلال عدسة تصميمية لإنشاء تدفقات بديهية وواضحة تعمل عالميًا وتساعد الأشخاص على التواصل، مع حماية خصوصيتهم. نحن نولي اهتمامًا وثيقًا لكيفية استخدام الأشخاص لأجهزتهم ونصمم واجهة المستخدم الخاصة بنا لتكمل تجربتهم الحالية، بحيث يبدو WhatsApp مألوفًا وسهل التنقل فيه.



فماذا يعني ذلك عمليا؟

يقول واتساب إنه قام بتحديث مظهر التطبيق، مما جعله سهل الوصول إليه مع الحرص على التغييرات التي تؤثر على "الذاكرة العضلية للأشخاص". وهذا أمر جيد، لأنه لا يوجد شيء أكثر إزعاجًا من إعادة التصميم التي تزعجك تمامًا عند استخدام تطبيق أو أداة ذكية.

يقول WhatsApp إنه قدم لوحة خضراء متسقة جديدة داخل التطبيق للحصول على تجربة موحدة. "لقد أخذنا في الاعتبار أكثر من 35 تكرارًا مختلفًا للألوان، وتوافقنا في النهاية مع اللون الأخضر المميز لتطبيق WhatsApp واخترنا لوحة ألوان تسمح بإقران الألوان المتناغمة في جميع أنحاء التطبيق. وقمنا أيضًا بزيادة استخدام الألوان المحايدة، مما مكننا من أن نكون أكثر انتقائية بشأن مكان وكيفية استخدام اللون الأخضر.



تم النظر في تكرارات الألوان لتطبيق WhatsApp الجديد [+]META

يبدو كل هذا بريئًا بما فيه الكفاية، ولكن عندما وصل الإصدار الجديد إلى هواتف بعض المستخدمين، كانت ردود الفعل شديدة، حيث اشتكى البعض من أن الألوان الجديدة لم تكن على أذواقهم. لقد أثبتت التغييرات الطفيفة في الألوان أنها مثيرة للجدل بشكل مدهش بالنسبة للكثيرين.

تكمن المشكلة في أن هذه ليست ترقية اختيارية: سيحصل عليها جميع المستخدمين عاجلاً أم آجلاً، ولا توجد طريقة لإلغاء الاشتراك.

هناك اختلافات بين إصدارات iPhone وAndroid من التطبيق. على سبيل المثال، تسمى علامة التبويب "الدردشات" على iPhone باسم "الدردشات" (حسنًا، وهذا ليس مفاجئًا) ولكن تحمل شعار WhatsApp على Android.

كيف تختلف تصميمات واتساب الجديدة بين الأجهزة

قال ميتا: "سمعنا أيضًا أن الناس يريدون وضعًا مظلمًا أكثر قتامة". "لقد ركزنا على التباين العالي والألوان الأعمق لتقليل إجهاد العين في البيئات منخفضة الإضاءة. لقد جعلناها أغمق بدرجة واحدة لتحسين المظهر البصري والوضوح. كم هو مظلم ظل واحد، يتساءل المرء؟

يقدم التصميم الجديد أيضًا تخطيطًا جديدًا للمرفقات، مصمم لتسهيل إرسال الصور ومقاطع الفيديو على نظام التشغيل iOS، واستبدال قائمة ملء الشاشة بدرج يمكن توسيعه للوصول إلى الميزات.