قمة "شركات ناشئة بلا حدود" تستعرض خطط التوسع الجغرافي لرواد الأعمال

اختتمت الدورة الخامسة لقمة "شركات ناشئة بلا حدود -Startups Without Borders" التي تم عقدها في القاهرة خلال يومي 10 و11 مايو الجاري، بمشاركة 5500 مستثمر ورائد اعمال من مختلف القطاعات بالاضافة الى تنظيم 560 لقاء بين المستثمرين ورواد الاعمال وفعالياتها بنجاح وسط مشاركة فعالة ومكثفة لعدد من المستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال والخبراء والمهتمين بقطاع الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم

وحظيت القمة باهتمام كبير حيث سلطت الضوء على مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بقطاع الشركات الناشئة وكيفية تهيئة المناخ لهم للاستثمار ونمو أعمالهم، حيث قدمت فرصة حقيقية لرواد الأعمال للتواصل وتبادل الخبرات واكتساب المعرفة اللازمة لبناء مشروعات تجارية ناجحة ذات نطاق عالمي.

خلال ختام القمة أعلنت فالنتينا بريمو ، مؤسسة قمة "شركات ناشئة بلا حدود Startups Without Borders" عن فوز ثلاثة شركات ناشئة بجائزة محمود أبو شاويش وجاء في المركز الأول “Oqoodi” وفي المركز الثاني “i Clinic”المركز الثالث ”Gaza Workspace” سيحظى الفائزين بفرصة لعرض مشروعاتهم في إيطاليا

خلال فعاليات القمة، أعلنت شركة جلينت، "Glint Consultancy” عن إطلاق الصندوق الثاني لها، بهدف الاستثمار في شركات التكنولوجيا المصرية التي تتمتع بالقدرة على اختراق الأسواق الإقليمية والعالمية، وهي الشركات الناشئة التي تم بناؤها في مصر أو لها مقر في مصر ولديها قدرة واضحة على البيع في الخارج. وسيتم ذلك من خلال تقديم نموذجين للاستثمار.

وأعرب القائمين على هذا المشروع عن تحمسهم للشراكة مع العديد من المؤسسين والشركات الناشئة المتميزة، وأشاروا إلى أنهم سيقومون باستثمار ما بين 250 ألف و500 ألف دولار في عدد من الشركات يتراوح بين 8 إلى 10 شركات خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة.

وأشاد يوسف حلمي، الشريك الإداري في جلينت للاستشارات، بقمة شركات ناشئة بلا حدود Startups Without Borders، وتركيزها الكبير على رواد الأعمال، والعمل على دعمهم وتمكينهم من توجيه إمكاناتهم لتحقيق أهدافهم، وهو ما يتماشى مع أهداف وقيم جلينتكما شهدت فعاليات اليوم الثاني من القمة جلسة نقاشية بعنوان "إتقان استراتيجيات الخروج: توجيه الاندماجات، والاستحواذات، والطروحات العامة، وما بعدها"، شارك فيها كل من حسام طاهر، الرئيس التنفيذي لشركة أوركاس(ORCAS)، ورافع صالح، الشريك المؤسس في كيوبيت فينتشرز- Cubit Ventures. وأدارت الجلسة مارجريت مجدي، رئيس الشراكات في. (Exits) تناولت الجلسة تبادل تجربة الخروج من الاستثمارات، وأكدت على أهمية وجود خطط مدروسة في هذا الشأن، وكذلك معرفة ديناميكيات الصناعة والمنافسين، وتحديد الاتصالات المفيدة في السوق. وسلطت الجلسة الضوء على التوسع الجغرافي للشركات لتلبية احتياجات السوق وسد الثغرات، وقدمت رؤى قيمة لرجال الأعمال والمستثمرين الذين يتنقلون بين عمليات الدمج والاستحواذ والطروحات العامة وسيناريوهات أخرى في السوق الحالية.

وشهدت القمة استضافة شارك تانك، حيث عُقدت حلقة نقاشية بعنوان "ما وراء شارك تانك: ما يهم حقًا بعد الصفقة"، ناقشت الاستراتيجيات الرئيسية لدعم الشركات الناشئة في عالم سريع التطور، شارك في الجلسة عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر ، وأدارتها دينا المفتي، مؤسسة شركة إنجاز مصر ، وأكد خلالها المتحدثون على أهمية مواكبة التغيرات العالمية وتوفير الدعم الأساسي لرواد الأعمال، كما سلطوا الضوء على الصفات الأساسية للنجاح لدى مؤسسي الشركات الناشئة، بما في ذلك الهدف والشغف والمثابرة والمرونة والصبر. وأكد المتحدثون على أنه بالرغم من أن الرحلة مليئة بالتحديات، إلا أنها تؤدي في النهاية إلى النجاح وتحقيق الأهداف. وتبادل المتحدثون أيضًا رؤيتهم حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، لا سيما في التعامل مع الاتفاقيات والشراكات، بالإضافة إلى ذلك، ذكروا أنه وسط التحديات الاقتصادية، تم دعم ورعاية الشركات الناشئة كوسيلة للتأثير بشكل إيجابي على الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل مختلفة.

على هامش النسخة الخامسة، تم الإعلان عن العديد من الشراكات حيث أعلن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة Nomadic Minds)) عن إطلاق كأس العالم للشركات الناشئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط في 11 أكتوبر في صقلية بالتعاون مع "شركات ناشئة بلا حدودStartups Without Borders ". سيشارك في هذا الحدث 66 شركة ناشئة من 22 دولة من منطقة البحر الأبيض المتوسط، بحضور أكثر من 2500 مستثمر من جميع أنحاء العالم من بينهم رييد هستينجز الرئيس التنفيذي لنتفليكس وريان رولانسكي الرئيس التنفيذي للينكد إن.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت "انطلاق" لدعم ريادة الاعمال، عن تعاونها مع قمة "شركات ناشئة بلا حدودStartups Without Borders " لإطلاق حاضنة أعمال مخصصة للمهاجرين وعمل برنامج لتوسع الشركات الناشئة العالمية في السوق المصري. تهدف حاضنة أعمال المهاجرين إلى دعم الشركات الناشئة للنمو بأفكارهم الريادية ودمج شركاتهم للاقتصاد الوطني. سيركز هذا البرنامج على إعداد ونمو الشركات الناشئة مع ضمان دمجهم في الاقتصاد الرسمي، وتوفير ورش عمل تدريبية لنمو أعمالهم، وتقديم جلسات توجيه واستشارات لمساعدتهم للوصول إلى الاستثمارات، وأيضاً تقديم الاستشارات القانونية والمالية لهم، مما يسهل ربطهم بالنظام البيئي لريادة الأعمال في مصر.