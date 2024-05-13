3 عروض لفيلم أثر الأشباح للمخرج جوناثان ميليت بأسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي

يعرض فيلم أثر الأشباح للمخرج جوناثان ميليت في افتتاح قسم أسبوع النقاد ضمن الدورة السابعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي المقامة في الفترة من 14 إلى 25 مايو

سيحصل الفيلم على 6 عروض خلال فترة المهرجان. سيكون العرض الرسمي الأول للفيلم يوم الأربعاء 15 مايو الساعة 7:45 مساءً ضمن احتفالية افتتاح أسبوع النقاد في قاعة سينما فضاء ميرامار.



أثر الأشباح هو فيلم مطاردة مستوحى من أحداث حقيقية، حيث يصطدم الماضي بالحاضر وتُستكشف موضوعات العدالة والخلاص. تدور أحداثه حول حميد المنضم إلى منظمة سرية تلاحق مسؤولين بالنظام السوري لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. تأخذه مهمته إلى فرنسا، حيث يتبع أثر جلاده الذي لم ير وجهه من قبل وعليه مواجهته.



الفيلم إنتاج فرنسي، من إخراج جوناثان ميليت ويشاركه التأليف فلورنس روشات وبطولة الممثل التونسي الفرنسي آدم بيسا الحائز على جائزة أفضل ممثل في مسابقة نظرة ما في مهرجان كان السينمائي عن فيلم حرقة والممثل الفلسطيني توفيق برهوم وجوليا فرانز ريختر، ومدير التصوير أوليفييه بونجينج وألحان وسام حجيج وإنتاج بولين سيجلاند وليونيل ماسول (أفلام غراند هويت) وتتولى MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.



جوناثان ميليت مصور ومخرج فرنسي قام بإخراج عدة أفلام قصيرة ووثائقية منها فيلم ودائما سوف نسير الذي رُشح لجائزة سيزار لعام 2018، ويُعد أثر الأشباح هو أول فيلم روائي طويل له أخذ عنه جائزة منظمة فيزو لأفضل سيناريو فيلم روائي بمهرجان أنجرس الأوروبي للفيلم الأول.



مواعيد العرض:

● يوم الأربعاء 15 مايو الساعة 8:30 صباحًا سينما فضاء ميرامار

● يوم الأربعاء 15 مايو الساعة 2:15 ظهرًا سينما فضاء ميرامار

● يوم الخميس 16 مايو الساعة 9 صباحًا بقاعة لا ليكورن

● يوم الخميس 16 مايو الساعة 7 مساءً بقاعة لو رايمو

● يوم الجمعة 24 مايو الساعة 2 ظهرًا بستوديو 13