منتخب مصر يُتوج بلقب بطولة أفريقيا لجمباز الترامبولين بتونس

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلى الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، بعد تتويج منتخب مصر تتوج بقب بطولة أفريقيا لجمباز الترامبولين بتونس.



حيث حصل المنتخب علي المركز الأول بالترتيب العام في بطولة أفريقيا لجمباز الترامبولين والتي أقيمت بتونس برصيد 13 ميدالية ( 10 ذهب - 1 فضة - 2 برونز )، وبطاقة التأهل علي مستوي الفردي لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤، وذلك للاعبة ملك حمزة.



أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعم ومساندة أبطالنا الرياضيين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث شهدت المنظومة الرياضية العديد من النجاحات، وكذلك حرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.