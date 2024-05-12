الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي لسلطان البهرة: مشاركتكم في تطوير مساجد آل البيت مقدرة جدا

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأت مراسم افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تجديده وترميمه، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسلطان طائفة البهرة مفضل سيف الدين، وذلك حسبما نقلت «إكسترا نيوز».

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسلطان طائفة البهرة ضيفا على مصر، موجّها له التحية والتقدير والشكر على المشاركة في افتتاح تطوير الأضرحة الخاصة بالإمام الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب.

وأضاف الرئيس السيسي: «مشاركتكم ومساهمتكم مقدّرة جدا ولها دلالة على حب آل البيت، ومصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة ممن مروا على مصر، وهناك تطوير لعدّة مساجد بداية من القلعة حتى السيدة نفيسة»، وذلك حسبما نقلت «إكسترا نيوز».

 

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