الرئيس السيسى يفتتح مسجد السيدة زينب اليوم بعد انتهاء أعمال الترميم والتطوير

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مسجد السيدة زينب، بعد انتهاء أعمال الترميم والتطوير.

يأتي ذلك بمشاركة عدد من القيادات السياسية والرموز الدينية، بعد الانتهاء من عملية التطوير التي شهدها المسجد ضمن خطة تطوير وتجديد مساجد آل بيت النبي صلي الله عليه وسلم.

ويحتل مسجد السيدة زينب مكانة كبيرة في قلوب المصريين، خاصة من مريدي آل البيت بزيارة المسجد، كدليل منهم على محبتهم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته الكرام، ليكون درة تاج مساجد آل البيت بالقاهرة.



يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضى اللّه عنها بمناسبة افتتاحه بعد تطويره، وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أشاد بمستوى التطور شديد الرقى الذى نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقد وجه وزير الأوقاف التحية والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، ولولا فضل الله (عز وجل) وتوجيه واهتمامه بعمارة المساجد على هذا المستوى الذى يليق بمصر فى ظل الجمهورية الجديدة برئاسته، ما كان لنا أن نقف على هذا المستوى العظيم.

وتطوير مسجد السيدة زينب جاء ضمن سلسلة من تطويرات لمساجد آل البيت الكرام، منها السيدة نفسية والسيدة عائشة ومسجد سيدنا الحسين رضى الله عنه بالقاهرة التاريخية.