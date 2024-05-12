الشباب والرياضة: منتخب أسيوط يفوز بأولي مواجهات دور ٣٢ من نهائيات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز

تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي..

أعلنت الشباب والرياضة فوز منتخب أسيوط في أولي مواجهات دور ٣٢ من نهائيات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



حيث حقق منتخب أسيوط فوزًا صعبًا علي منتخب الدقهلية بضربات الجزاء الترجيحية، بعدما أنتهي وقت المباراة الأصلي بالتعادل علي ملعب مركز التنمية الشبابية بقويسنا المنوفية، لينتظر أسيوط الفائز من مواجهة منتخب بني سويف أو كابيتانو.



أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالروح الرياضية والأداء الفني لكلا المنتخبين في أولي مباريات دور ٣٢ من نهائيات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز.



وأكد وزير الشباب أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية.



وكانت القرعة قد أسفرت عن؛ منتخب الجيزة مع كفر الشيخ، الغربية مع جنوب سيناء، الإسكندرية مع أسوان، القاهرة مع القليوبية، دمياط مع الأقصر، السويس مع بورسعيد، قنا مع البحيرة، أسيوط مع الدقهلية، المنوفية مع سوهاج، المنيا مع الشرقية، الفيوم مع الإسماعيلية، وفريق كابيتانو مع بني سويف، مع إعتبار منتخب شمال سيناء (لظروف المحافظة) ومنتخب الوادي الجديد( يطل النسخة الماضية) ومنتخب مطروح والبحر الأحمر (بعد إجراء قرعة) متأهلين بشكل مباشر إلي دور ١٦.





