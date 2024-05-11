استجابة من التأمينات الاجتماعية

من أولى الجهات الرسمية التى تتواصل مع جريدة الوفد فور نشر أى مشكلة هى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث يحرص اللواء جمال عوض رئيس الهيئة على إصدار تعليماته بسرعة حل المشكلة دون تباطؤ، والتواصل مع أصحابها والحرص على نشر الاستجابة لكل ما يتم نشره ولكن عندما تقوم الهيئة بنفس الشىء لشكاوى لم يتم نشرها ومن خلال التواصل مع المركز الإعلامي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، عندما أرسلنا إليه شكوى مرسلة عن طريق الواتساب أثناء توقف باب متاعب الناس فى شهر رمضان الماضى، لم تتردد الهيئة فى التعامل مع الشكوى بنفس طريقة النشر وبعد العرض على اللواء جمال عوض تم ارسال رد يخص المواطنة ابتسام محمد أحمد والتى تطالبها التأمينات بسداد ١٤ ألف جنيه رغم توقف النشاط عام ٢٠١٦، وقد جاء الرد بان المواطنة بدأت فتح نشاط بقالة بعقد ايجار في 1 ابريل 2015 تم فسخة فى 8 سبتمبر 2016.

ويوجد ملف آخر نشاط دقيق من 7 سبتمبر 2016 بناء علي الرخصة رقم 1102 المستخرجة فى 5 أغسطس 1982 باسم/ رضا أحمد عبد العظيم، و تم التنازل عليها إلى السيدة / ابتسام محمد أحمد. إنهاء النشاط بناء علي خطاب الضرائب وفسخ عقد الايجار في 12 ديسمبر 2022.. وأوصى الرد بانه يجب عليها الذهاب إلى مكتب العياط لمقابلة المسئول والنظر فى حل المشكلة.. والوفد تنشر الرد احقاقا للمجهود المبذول في تذليل العقبات أمام المواطنين.