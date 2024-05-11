«مصر للطيران» و«إير كايرو» تشارك بالدورة الــ31 لسوق السفر العربى ATM بدبى

شاركت الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إيركايرو فى معرض ATM بدبى. وبدأت الأنشطة الرئيسية للشركتين فى المعرض من اليوم الأول.. وتشارك إيركايرو بوفد برئاسة الكابتن أحمد شنن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى وصلاح قدرى المدير التجارى وأحمد عزيز مساعد المدير التجارى (الإيرادات والتسعير)، وتامر غازى، مدير منطقة المملكة العربية السعودية ومحمود حجازى، مدير مبيعات دولة الإمارات العربية المتحدة. جدير بالذكر أن إير كايرو تسير 4 رحلات أسبوعية من الشارقة إلى القاهرة كل يوم اثنين وخميس وجمعة وأحد.. وتهدف إير كايرو فى هذا الحدث من التواصل مع وكلاء السفر ومنظمى الرحلات للترويج للمبادرات القادمة وجذب المزيد من الركاب إلى الوجهات السياحية فى مصر. علاوة على ذلك، تهدف الشركة إلى التأكيد على أهمية تكوين شراكات مع الشركات العالمية ومنظمى الرحلات السياحية لدعم خططها التوسعية وأهدافها التسويقية الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة.

**جناح مصر للطيران **

وشاركت مصر للطيران الناقل الوطنى لمصر وعضو تحالف ستار العالمى فى النسخة 31 من سوق السفر العربى 2024 (ATM) بجناح خاص ومميز حيث قامت بتقديم أحدث عروضها وبرامجها المتنوعة، بالإضافة إلى طرح برامج تسويقية وترويجية جديدة فضلاً عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات على هامش المعرض لتبادل الآراء لتنشيط الحركة الجوية السياحية إلى المقصد السياحى المصرى.

وقام حسام أبوغرارة المدير الإقليمى لمكتب مصر للطيران بدبى بعقد عدة لقاءات مع ممثلى كبرى وكالات السفر والسياحة ومنظمى الرحلات فى دولة الإمارات ومن مختلف دول العالم بالإضافة إلى إجراء مباحثات مع أهم الشركات المتخصصة فى تقديم الاستشارات الفنية والحلول الابتكارية فى مجال السياحة والسفر بهدف تحفيز وتنشيط حركة السياحة الوافدة من وإلى دولة الإمارات، كما عقد عددا من اللقاءات مع مسئولى السلطات الحكومية لمطار مدينة الفجيرة وبدائرة السياحة والآثار بها.

وقامت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار بزيارة جناح مصر للطيران واطلعت على العروض والبرامج السياحية المقدمة، وأشادت بجناح الشركة خلال المشاركة فى المعرض.