«الوطنية لخدمات الملاحة الجوية» تجدد اعتماد الأيزو «DNV».. وتجديد ترخيص مطار الأقصر حتى ٢٠٢٦

المطارات المصرية تخضع للتفتيش الدورى لتأكيد التزامها بالمعايير الدولية

<< وزير الطيران: الالتزام بتطبيق المعايير الدولية له مردود إيجابى باجتياز التجديد الدورى للشهادة

<< نحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة المُطبقة عالمياً فى مختلف المجالات

<< تحسين مستويات الأداء وجودة الخدمات الملاحية المقدمة باتباع أفضل المواصفات العالمية

<< إيهاب محيى: الأيزو «9001: 2015» من الشهادات العالمية فى السلامة والجودة ويعزز ريادتنا عالمياً

نجحت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى فى تجديد اعتماد المراجعة الدورية الأولى لشهادة الأيزو (9001: 2015) من جانب الشركة المانحة (DNV)، وذلك بعد اجتياز الشركة الوطنية جميع المراجعات والتدقيقات الخاصة بإجراءات ومتطلبات شهادة الأيزو الدولية.

وفى هذا السياق، قدم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى الشكر لجميع العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية على جهودهم المخلصة والتزامهم التام بتطبيق كافة الإجراءات والمعايير الدولية والتى كان لها مردود إيجابى باجتياز التجديد الدورى للشهادة، مؤكداً أن قطاع الطيران المدنى يحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة المُطبقة عالمياً بشكل دقيق فى مختلف المجالات، مما يعزز من تحسين مستويات الأداء وجودة الخدمات الملاحية المقدمة من خلال اتباع أفضل المواصفات العالمية.

أكد كابتن إيهاب محيى الدين، رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية أن شهادة الأيزو «9001: 2015»، تعد من الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية التى تقوم على أساس تطابق الوثائق مع طبيعة الواقع الإدارى والفعلى بما يحقق أفضل مستويات الأداء داخل منظومة العمل، ويعكس أيضاً حرص الشركة التام على تطبيق أعلى المستويات والمعايير الدولية فى مجال السلامة والجودة، مما يعزز من ريادة الشركة فى الحصول على مثل هذه الشهادات والاعتمادات الدولية ومواكبة التطورات التكنولوجية فى مجال نظم الاتصالات والرادارات وأنظمة الملاحة الجوية.

كابتن إيهاب محيى الدين، رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية

نظم السلامة والجودة

جدير بالذكر أن إشادة مفتشى الشركة المانحة جاء تتويجاً للجهود الفعالة التى تقوم بها الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بتطبيق أعلى معايير المراجعة الدولية على أكمل وجه، فضلاً عن الدور الفعال والجهود المبذولة من جانب المختصين فى مجال إدارة الجودة وتطبيق نظم إدارتها فى المجالات التالية، التغيرات المناخية وإدارة المخاطر وإدارة التحديات المتعلقة بمنظومة الملاحة الجوية، هذا وقد أشادت لجنة المراجعة بكفاءة ومهارة منظومة المراقبة الجوية لدورهم الفعال فى إدارة الحركة بحرفية عالية أثناء غلق بعض المجالات الجوية خلال الفترة الماضية.

تجديد ترخيص مطار الأقصر

على جانب آخر هنأ الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات جميع العاملين بمطار الأقصر الدولى بالحصول على شهادة تجديد الاعتماد من جانب سلطة الطيران المدنى المصرى وذلك بترخيص مطار الأقصر الدولى للعمل كمطار دولى حتى عام ٢٠٢٦، وفقا لمتطلبات المنظمة العالمية للطيران المدنى «إيكاو» الممثلة فى سلطة الطيران المدنى المصرى، طبقا للمواصفات العالمية والمعايير الدولية.

الطيار أحمد منصور

مشيراً إلى أن حصول المطار على هذه الشهادة يعكس الجهود المبذولة من جانب العاملين وعملهم المستمر بتطوير كافة الخدمات وتقديم الخدمات المقدمة على أكمل وجه للمسافرين عبر المطار بما يسهم فى الحفاظ على مكانته التنافسية بين مصاف المطارات الدولية السياحية، مضيفاً أن المطارات المصرية تخضع دائما بشكل مستمر للتفتيش الدورى من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى وذلك للتأكد من التزامها باتباع كافة المواصفات والمعايير الموصى بها من جانب منظمة الطيران المدنى الدولية «إيكاو».

الرخصة الدولية لمطار القاهرة

وجددت سلطة الطيران المدنى المصرى شهادة ترخيص مطار القاهرة الدولى للعمل كمطار دولى لمدة ٣ أعوام حتى عام ٢٠٢٦، وذلك وفقا لمتطلبات المنظمة العالمية للطيران المدنى (الايكاو) الممثلة فى سلطة الطيران المدنى المصرى طبقا للمواصفات العالمية والمعايير الدولية.

وهنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة الدولى تحت رئاسة المحاسب مجدى إسحاق لتجديد الاعتماد لمطار القاهرة، والذى يأتى فى إطار جهود العاملين المستمرة لتطوير مطار القاهرة الدولى طوال السنوات الماضية، مما يجعله دائما فى مصاف المطارات الدولية المتميزة فى العالم.

المهندس محمد سعيد محروس

كما هنأ العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية على تجديد شهادة الأيزو.. والعاملين بالمصرية للمطارات ومطار الأقصر الدولى على تجديد ترخيص مطار الأقصر الدولى حتى ٢٠٢٦.

جدير بالذكر أن المطارات المصرية تخضع للتفتيش الدورى من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الشروط والمعايير الدولية.