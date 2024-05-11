سيارات Waymo الروبوتية تقدم 50 ألف رحلة مدفوعة الأجر كل أسبوع

إذا كنت قد رأيت المزيد من سيارات الأجرة الآلية Waymo مؤخرًا في فينيكس وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، فذلك لأن المزيد والمزيد من الناس يشيدون بواحدة من هذه السيارات. أعلنت الشركة المملوكة لشركة Alphabet على Twitter/X أنها تخدم الآن أكثر من 50000 رحلة مدفوعة الأجر كل أسبوع عبر ثلاث مدن. تعمل Waymo One على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أجزاء من تلك المدن. إذا كانت الشركة تحصل على 50000 رحلة أسبوعيًا، فهذا يعني أنها تتلقى في المتوسط 300 حجز كل ساعة أو خمسة حجوزات كل دقيقة. كشفت Waymo أيضًا أن لديها أكثر من مليون رحلة للراكب فقط عبر أربع مدن، بما في ذلك أوستن، حيث تقدم حاليًا رحلات محدودة لأفراد محددين من الجمهور.

وفي إعلانها، نسبت شركة Waymo الفضل إلى "نهجها الآمن والمتعمد" لتوسيع نطاق برنامجها للوصول إلى هذا الإنجاز. وأضافت: "نرى أشخاصًا من جميع مناحي الحياة يستخدمون خدمتنا للسفر دون هموم، والحصول على الاستقلال، واستعادة تنقلاتهم والمزيد. إن خدمات نقل الركاب المستقلة بالكامل هي حقيقة واقعة وخيار تنقل مفضل للأشخاص الذين يتنقلون في مدنهم كل يوم".

في حين يبدو من المؤكد أن أداء Waymo أفضل من Cruise، التي أعادت مؤخرًا نشر بعض مركباتها ذاتية القيادة بعد فجوة كانت في أمس الحاجة إليها، فقد كان لها نصيبها من الجدل. في أبريل، قامت ستة سيارات أجرة آلية من شركة Waymo بعرقلة حركة المرور على طريق سريع في سان فرانسيسكو، وكانت هذه مجرد واحدة من الحالات التي تسببت فيها مركبات الشركة في عرقلة حركة المرور. في وقت سابق من هذا العام، اصطدمت سيارتان من شركة Waymo بنفس الشاحنة الصغيرة واحدة تلو الأخرى، لأن برنامجهما توقع بشكل غير صحيح التحركات المستقبلية للشاحنة. أصدرت الشركة استدعاءًا للبرامج بعد الحادث لإصلاح المشكلة ومنع وقوع حوادث مماثلة.

يكتسب نهجنا الآمن والمتعمد لتوسيع نطاق Waymo Driver المزيد من الاهتمام، حيث نقدم الآن أكثر من 50000 رحلة مدفوعة الأجر كل أسبوع عبر ثلاث مدن رئيسية. شكرًا لركابنا على ثقتهم بنا لنوصلك إلى وجهاتك بأمان وموثوقية.