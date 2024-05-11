“نزلة المريوطية” سداح مداح.. شلل مروري على الطريق الدائري

شكا عدد كبير من سائقي السيارات من الازدحام المروري بداية من نزلة المريوطية على الطريق الدائري؛ وذلك بسبب أعمال التطوير أسفل نزلة المريوطية التي تستمر لعدة شهور.

ويشهد الطريق الدائري عند نزلة المريوطية شلل مروري بشكل شبه يومي؛ بسبب الازدحام على النزلة، ما يؤدي بدوره إلى توقف حركة سير السيارات على الطريق الدائري لعدة ساعات.

وطالب المواطنين من محافظ الجيزة والإدارة العامة للمرور بضرورة إيجاد حل لتلك الأزمة التي تستمر منذ عدة شهور، بالرغم من أن الطريق الدائري شريان حيوي وطريق رئيسي.

وبالرغم من تواجد رجال المرور أحيانا عند نزلة المريوطية إلا أن الأمر لا يتحسن على الإطلاق، والشلل المروري هذا يؤثر بدوره للمتجهين إلى منطقة فيصل والهرم والمتجهين أيضا إلى ميدان الرماية والمتحف المصري الجديد ومدينة السادس من أكتوبر.