آبل تركز على تعزيز مهارات Siri

يقال إن شركة Apple ستركز جولتها الأولى من تحسينات الذكاء الاصطناعي على تعزيز مهارات المحادثة في Siri. تقول مصادر تحدثت مع صحيفة نيويورك تايمز إن المسؤولين التنفيذيين في الشركة أدركوا في أوائل العام الماضي أن ChatGPT جعل سيري يبدو قديمًا. يُزعم أن الشركة قررت أن مبادئ نموذج اللغة الكبيرة (LLM) الكامنة وراء برنامج الدردشة الآلي الخاص بـ OpenAI يمكن أن تمنح المساعد الافتراضي لجهاز iPhone فرصة تشتد الحاجة إليها في الذراع. لذلك يقال إن شركة Apple ستطرح إصدارًا جديدًا من Siri مدعومًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي في كلمتها الرئيسية في مؤتمر WWDC في 10 يونيو.

وبحسب ما ورد قام نائبا رئيس شركة Apple، Craig Federighi وJohn Giannandrea، باختبار ChatGPT لأسابيع قبل أن تدرك الشركة أن Siri يبدو قديمًا. (أستطيع أن أزعم أن عيد الغطاس جاء متأخراً بنحو عقد من الزمان). وما تلا ذلك كان ما تصفه صحيفة نيويورك تايمز بأنه "أهم عملية إعادة تنظيم لشركة أبل منذ أكثر من عقد من الزمان".

ترى الشركة أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمثل منطقة دعم لا تتكرر إلا مرة واحدة كل عقد، وتستحق تحويل أكوام من الموارد لمعالجتها. ولعلكم تتذكرون أن الشركة ألغت مشروع "Apple Car" بقيمة 10 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام. وبحسب ما ورد أعادت شركة Apple تعيين العديد من هؤلاء المهندسين للعمل على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

يُزعم أن المسؤولين التنفيذيين في شركة Apple يخشون أن تحل نماذج الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف محل البرامج القائمة مثل iOS، مما يحول جهاز iPhone إلى "لبنة غبية" بالمقارنة. إن الموجة الأولى القديمة والمحرجة وغير المقنعة بشكل عام من أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة التي استعرضناها، مثل Human AI Pin وRabbit R1، ليست جيدة بما يكفي لتشكل تهديدًا. ولكن هذا يمكن أن يتغير مع تطور البرمجيات، حيث يقوم صانعو الهواتف الذكية الآخرون بدمج المزيد من الذكاء الاصطناعي في أنظمة التشغيل الخاصة بهم، كما أن صانعي الأجهزة الآخرين لديهم فرصة للابتكار.

لذلك، على الأقل في الوقت الحالي، يبدو أن شركة Apple لا تطلق منافسين مباشرين لمؤسسي الذكاء الاصطناعي المولدين مثل ChatGPT (الكلمات)، أو Midjourney (الصور)، أو ElevenLabs (الأصوات). وبدلاً من ذلك، سيبدأ مع Siri الجديد ونماذج iPhone المحدثة ذات الذاكرة الموسعة للتعامل بشكل أفضل مع المعالجة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، يقال إن الشركة ستضيف ميزة تلخيص النص إلى تطبيق الرسائل.

إن أول غزو لشركة Apple في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذا كانت مصادر صحيفة نيويورك تايمز صحيحة، يبدو أنه يمثل تهديدًا مباشرًا للمبدعين أقل مما يتصور البعض. في حدث iPad الذي عقدته في شهر مايو، قامت الشركة بتشغيل مقطع فيديو وهو يقوم بتوصيل جهاز iPad Pro الجديد والذي أظهر العديد من الأدوات الإبداعية التي تم سحقها بواسطة مكبس هيدروليكي. كان المقطع بمثابة استعارة مثالية للمخاوف (المشروعة) للفنانين والموسيقيين وغيرهم من المبدعين، الذين تدربت نماذج الذكاء الاصطناعي على أعمالهم - والذين سيتم استبدالهم بنفس الأدوات عندما تصبح أكثر تطبيعًا لإنشاء المحتوى.

واعتذرت شركة آبل يوم الخميس عن الإعلان وقالت إنها ألغت خططا لعرضه على التلفزيون.

لقد قامت سامسونج وجوجل بالفعل بتحميل هواتفهما الرئيسية بالعديد من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد تحسين مساعديهما الافتراضيين. يتضمن ذلك أدوات لتحرير الصور وإنشاء النصوص وتحسين النسخ (من بين أشياء أخرى). تعتمد هذه الميزات عادةً على الخوادم السحابية للمعالجة، في حين يُزعم أن نهج Apple سيعطي الأولوية للخصوصية ويتعامل مع الطلبات محليًا. لذا من الواضح أن شركة Apple ستبدأ باتباع نهج أكثر بساطة يلتزم بتحسين ما هو موجود بالفعل، بالإضافة إلى الحفاظ على معظم أو كل عمليات المعالجة على الجهاز.

تضيف مصادر صحيفة نيويورك تايمز أن ثقافة السرية الداخلية والتسويق الذي يركز على الخصوصية لدى شركة أبل قد أعاقت تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي. وقال جون بيركي، مهندس سيري السابق، للصحيفة إن ميل الشركة إلى عزل المعلومات التي تشاركها الأقسام المختلفة مع بعضها البعض كان سببًا رئيسيًا آخر في عدم قدرة سيري على التطور إلى ما هو أبعد من حيث كان المساعد عندما تم إطلاقه قبل يوم واحد من وفاة ستيف جوبز في عام 2011. .