بسمة عياد: الطائرات دمرت الكنائس

كنا 400 مسيحى نحتمى بـ«القديس برفيريوس».. فهاجمونا بالقنابل

18 نازحاً بريئا استشهدوا أمام عينى فى لحظات

شعرت بالخوف الشديد عندما نادت قوات الاحتلال على ابنتى

الاسم: بسمة عياد..

والحقيقة أن بسمة لم تعد تعرف الابتسام

أيام حزينة وكئيبة تحت قصف الاحتلال الإسرائيلى والموت والدمار

تقول بسمة لـ«الوفد»: نشعر أنا وعائلتى كثيراً بالألم واللوعة والقهر، كباقى أهل غزة، وذلك منذ بداية حرب الإبادة، تمر بنا أيام عصيبة لا يتخيلها أحد.

ففى تمام الساعة السادسة والنصف من صباح 7 أكتوبر ذعرت غزة بأكملها على صوت الانفجارات والقصف، وفوجئنا جميعاً بحرب تبدو مختلفة عن سابقتها التى عشناها، وتمنينا ألا تطول الأيام الصعبة لكنها بغير ما تمنينا، وفى 10 أكتوبر الساعة الثانية صباحاً فزعنا على صوت عشرات ومئات من النساء والأطفال والرجال وضجيج سيارات يملأ المنطقة حولنا قرب ميناء غزة.

أضافت أنهم هرعوا لمعرفة سبب نزوح الناس وخروجهم من بيوتهم، فكان الجميع يخلى المنطقة وسط بكاء أطفال ونساء ورجال وشيوخ.. الجميع فى حالة رعب وخوف، فأسرعنا نحن أيضاً نعد ما يمكننا من أغراض أساسية لكل فرد من أسرتى، وقبل أن نخرج تم قصف العمارة التى تجاور بيتنا، كنا نركض فى رعب ونمسك بأيدينا بعض الحقائب، فقد ملأ الخوف قلوبنا من شدة الانفجارات والقذائف التى لم تتوقف أبداً.

الكنائس فتحت لنا أبوابها للاحتماء بها

وأضافت بسمة فى حديثها لـ«الوفد»: «انتقلنا إلى بيت أهلى فى منطقة النصر بغزة، ولم نفكر أننا مجبرون على الخروج من غزة، وفى 12 أكتوبر قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلى بإلقاء عشرات الآلاف من المنشورات باللغة العربية تطالبنا بإخلاء منطقة غرب غزة والتوجه نحو الجنوب، ولم ندرك وقتها أين يمكننا الذهاب نحو الجنوب!.. فقامت الكنائس الموجودة وسط مدينة غزة بالبلدة القديمة بفتح أبوابها لاستقبالنا، وسارعنا بالانتقال إلى كنيسة القديس برفيريوس الموجودة فى منطقة الزيتون وهناك احتمينا، وكنا هناك قرابة 400 مسيحى فى الكنيسة».

وتابعت: «همنا فى تلك الفترة كان كيف نؤمن أبناءنا من مأكل ومشرب وكيف نوفر لهم الأمان، ولكن فى يوم 17 أكتوبر قام الاحتلال بقصف مستشفى المعمدانى القريبة من مكان نزوحنا، ما أسفر عن استشهاد 500 شهيد وشهيدة وأدى إلى تناثر الشظايا علينا، حتى أصبنا الخوف والهلع من شدة ما يحدث ونحن محاصرين من كافة الجهات ولا نرى نحن وأطفالنا وشيوخنا سوى الدمار، ولا نسمع غير صوت القصف».

وفى 19 من أكتوبر، عند الساعة الثامنة والنصف مساء، تم قصف مبنى تابع لكنيسة القديس برفيريوس من قبل طيران الحربى الاسرائيلى، فزعنا وقتها على صوت الانفجار، وصوت هلع وصراخ وبكاء الأطفال والنساء لن ندرك وقتها أن القصف فى المكان الذى نحتمى فيه، لنشاهد مكان القصف وإذ هو داخل محيط الكنيسة ويوجد دمار هائل وعدد كبير من الإصابات، حاولنا إسعاف المصابين، وبعد ذلك جاء الدفاع المدنى ليحاول انقاذ من هم تحت الأنقاض لساعات طويلة واستمرت لليوم التالى، وبسبب انقطاع الكهرباء زادت المشقة والمعاناة لإنقاذ الناجين ويخرجوا جثامين الشهداء، وكان معظمهم من النساء والأطفال حيث استشهد 18 نازحاً بريئاً فى هذه اللحظة.

كان من بين هؤلاء الضحايا ابنة أخت زوجى هى وزوجها وطفلها وسلفها وزوجته وابنته التى لم تتعد أشهر من عمرها، وأنا كنت فى تلك الفترة فى وضع انهيار تام مما شاهدته، وأصبت بصدمة وخوف شديد مما شاهدت من الضحايا والجرحى وهى تنزف والإصابات، كان مشهداً صعباً لا يوصف، وخاصة مشهد أب وأم فقدوا أبناءهم الثلاثة كان هذا المشهد هو الأكثر قساوة، إضافة إلى مشهد سيدة أخرى فقدت كل أحفادها الأطفال.

ضياع مفهوم الأمان حتى فى أماكن العبادة

وذكرت عياد أن الدمار الذى لحق بالكنيسة جعل المكان لم يعد آمناً، فاضطرت وأسرتها للنزوح إلى مكان آخر، وتوجهوا لكنيسة دير اللاتين الموجودة فى حى الزيتون بالبلدة القديمة بغزة، موضحة أنها بقيت فيها هى وأسرتها لمدة 23 يوماً تحت الحرب والأحزمة النارية المستمرة التى لا تتوقف، موضحة أن كنيسة دير اللاتين مدرسة وبداخلها صفوف منفصلة، قائلة: «لجأنا اليها نحن وباقى النازحين للصفوف المدرسية كمعيشة ومنام وكان متوفر فيها مياه وطاقة شمسية لتوفير الكهرباء لسد احتياجات النازحين وكان عدد النازحين فى كنيسة دير اللاتين حوالى 600 نازح لكننا جميعاً فقدنا مفهوم الأمان حتى فى أماكن العبادة.. فلا يوجد أمان فى غزة.

وأضافت: «اضطررنا مع شدة القصف وعدم الشعور بالأمان إلى التقديم على السفر، حينما توجهنا للسفر توجهنا لما يسمى الممر الآمن، وقد تمكنا من العثور على سائق سيارة إلى أن يوصلنا إلى دوار الكويت عند مشارف مدخل غزة للجنوب، وفعلا نزلنا ومعنا الحقائب المدرسية الخاصة ببناتى ووضعنا فيها الأشياء التى تمكنا من أخذها من بيتنا سابقاً، ثم مشينا على الاقدام حتى وجدنا عربة يجرها حمار، وكان السائق يوصينا ألا نلتفت لأى صوت لإطلاق نار، وإذا سقط منا أى شىء لا يجب النظر اليه، أو محاولة اخذه، كما أوصانا ايضاً ألا ننظر خلفنا حيث كانت الدبابات موجودة ومختفيه خلف السواتر الرملية ونقترب منها».

كما اضطروا للمشى كباقى آلاف النازحين سيراً على الأقدام، وكان الجيش الإسرائيلى ينادى عبر مكبرات الصوت كانوا ينطقون باللغة العربية يطالبون شباباً أو شابات معينين ويقومون باعتقالهم، وقد شاهدت بعض الرجال والنساء راكعون على الأرض وأيديهم خلف ظهرهم، ومشيت أنا وزوجى بطريقة معينة كى أحمى بناتى، وكنا نسير بجانب بعض خوفاً وخشية من فقدانهن، بسبب الاعداد الكبيرة من النازحين أو تعرضهن لأى اذى من جنود الاحتلال، فهم لا يرعوا طفلاً أو شيخاً أو امرأة، وفى أثناء نزوحنا كانت ابنتى تلبس جاكيت أسود وبلوزة برتقالى قام الجيش بالنداء عليها هنا شعرت بالخوف والقلق ما الذى سوف يحدث لابنتى؟ وماذا سوف أفعل، وبعد ذلك قام الاحتلال بالنداء على شخص آخر كان يحمل جاكيت برتقالياً وجاكيت أسود هنا شعرت بالقليل من الراحة، كانت ساعات قاسية جداً ومشهد مخيف وصوت الأطفال والأمهات تبكى وتصرخ تريد أبناءهم الذين اعتقلوا.. بالفعل كان كابوساً صعباً.

لك السلام أرض السلام

واختتمت بسمة حكايتها لـ«الوفد» قائلة: «بحمد الله وبعد عناء ومشاهد مرعبة وصلنا إلى معبر رفح أنا وزوجى وبناتى تاركين خلفنا أهلنا وأحبابنا وبيوتنا وكل شىء جميل بغزة التى قام الاحتلال بتدميرها وقصف كل شىء جميل فيها، وقضى على مستقبلنا، وجعلنا لا نكف عن الشعور بالخوف والقلق على من تبقى من أهالينا، والخوف والرعب من مستقبلنا وكيف حياتنا ستصبح بدون غزة وبدون أرضنا، فلك السلام منا يا أرض السلام.. حتى نلتقى سلام سلام».