خالد جلال يكشف التشكيل المثالي للزمالك أمام نهضة بركان

كشف خالد جلال، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك التشكيل الأمثل للأبيض في مباراته أمام نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة نهضة بركان صعبة، فالفريق المغربي يعرف كيف يفوز على ملعبه، وهذا جرس إنذار للزمالك، الذي يجب أن يلعب متوازن وعدم الاندفاع الهجومي".

وأضاف: "أشعر بأن التتويج قريب من نادي الزمالك، خصوصًا حال تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، فمباراة الإياب ستكون في القاهرة ووسط جماهير الأبيض".

وتابع: "على جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك الدفع بمحمد عواد في حراسة المرمى، وأمامه حمزة المثلوثي وعمر جابر وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح".

وأكمل: "أما في خط الوسط فيشارك نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي، وفي خط الهجوم الثلاثي أحمد مصطفى زيزو وسيف الجزيري وإبراهيما نداي".

وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "على نادي الزمالك اللعب على المساحات في الهجمات المرتدة، والاستحواذ على خط الوسط، مع وجود سيف الجزيري، الذي يمثل محطة جيدة للفريق".