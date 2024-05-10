"فوربس" تختار حسام الشاعر ضمن أقوى قادة السياحة والسفر بالشرق الأوسط





اختارت مؤسسة فوربس الشرق الاوسط الخبير السياحى الشهير حسام الشاعر ضمن قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط عام 2024، للعام الثانى على التوالى.

وشغل حسام الشاعر عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية لعدة دورات، كما تولى رئاسة مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لثلاث دورات.

وكشفت مؤسسة فوربس أن اختيار رجل الاعمال حسام الشاعر ضمن قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط تتويجًا لجهوده المبذولة في تطوير مشروعات سياحية عالمية حققت قيمة مضافة للسياحة فى مصر والشرق الاوسط.

وأكدت فوربس أن رجل الاعمال حسام الشاعر بدأ طريق النجاح منذ ٤٠ عام بأنشاء بلو سكاي أول شركة سياحه وتوالت بعدها شركاته الخاصة من سكاي ماكس وغيرها والتى شهدت على جذب الالاف من السياح حول العالم وحققت اشادات محليه وعالمية .

واختارت فوربس رجل الاعمال حسام الشاعر ضمن الشخصيات المؤثرة لانه أسس شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق (SUNRISE) عام 2002، وبدأت فى التوسع حتى أصبحت تضم اكثر من 25 فندقًا على شواطئ البحر الأحمر آخرها منتجع (Meraki) ميراكى ومنتجع (White Hills) وايت هلز فى شرم الشيخ، وفندق (Tanoak) بمنتجع أزها العين السخنة.

وأشارت الى جهود رجل الاعمال حسام الشاعر فى افتتاح الفنادق والمنتجعات في أفضل بقاع مصر وتقديم الخدمات المختلفه والمميزه والغير مألوفه منها الفنادق العائمة التى ترسو فى الأقصر وأسوان.

واتجه رجل الاعمال حسام الشاعر الى عمليات توسع كبرى من خلال افتتاح منتجع (Kwanza) كوانزا ريزورت فى مدينة زنجيبار بتنزانيا وهو أول فندق لمجموعة "صن رايز" خارج مصر ليثبت انه واحد من أفخم الفنادق ذات الخدمة الرفيعة في وقت قياسي على ان تكون منتجع (Kwanza) كوانزا ريزورت بداية التوسعات الخارجية لاسيما وان الشاعر نوه الى افتتاحات جديده في اليونان في القريب العاجل.

أما في مجال العقارات، فكانت سنة ٢٠١٥ ذات الحظ الأكبر في انشاء شركة "مدار" وهو المطور لمنتجعي "أزها السخنة" في مدينة العين السخنة و"أزها نورث" في رأس الحكمة بالساحل الشمالي. وأخذ "الشاعر" في افتتاح منتجعات وفنادق جديدة منها ما يوفر العطلة التي لا مثيل لها للعائلات والأصدقاء وأخرى تناسب الكبار فقط.