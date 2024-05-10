واتساب يعلن عن تحديثات جديدة للتصميم لنظامي iOS وAndroid

توفر أحدث التغييرات في WhatsApp واجهة محدثة وأكثر سهولة في الاستخدام مع رسوم توضيحية جديدة وأيقونات مُعاد تصميمها ووضع مظلم أعمق لنظام Android. تهدف هذه التحديثات إلى تحديث مظهر التطبيق مع الحفاظ على وظائفه الأساسية، وهي الآن في متناول الجميع.



في المقالة حول تحديث WhatsApp لنظام iOS 24.9.74، أعلنا أن WhatsApp كان يطرح واجهة خضراء محدثة على نطاق واسع للجميع. تم تصميم هذا التحسين لتقديم واجهة أكثر حداثة، بما في ذلك الرسوم التوضيحية الجديدة والأزرار الخضراء. قبل ساعات قليلة، أعلن واتساب أن تركيزه الأساسي على مر السنين كان على تعزيز فائدة التطبيق من خلال تقديم ميزات جديدة. ومع ذلك، مع تطور التطبيق بميزات إضافية، أصبح من الواضح أن التصميم يحتاج أيضًا إلى تحديث للحفاظ على الواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام وحديثة. ردًا على ذلك، شرع واتساب في إنشاء واجهة أكثر حداثة مع الحفاظ على الميزات الأساسية للتطبيق.



أعلن واتساب للتو أن تحديثات التصميم الجديدة يتم طرحها حاليًا على نظامي التشغيل iOS وAndroid للجميع، بهدف إعطاء التطبيق مظهرًا جديدًا وجعله أكثر سهولة في الاستخدام. تتضمن التغييرات تخطيطًا متجددًا وأيقونات جديدة مصممة لمساعدة المستخدمين في العثور على ما يحتاجون إليه بسرعة أكبر، بالإضافة إلى الرسوم التوضيحية المحدثة مع الرسوم المتحركة المضافة لتقديم القليل من المرح. بالنسبة لتطبيق Android، قدم WhatsApp وضعًا مظلمًا أكثر قتامة، مع التركيز على التباين العالي ونغمات أعمق لتقليل إجهاد العين في إعدادات الإضاءة المنخفضة، مما يعزز أيضًا الجاذبية البصرية والوضوح.

قدم WhatsApp أيضًا شريط تنقل سفلي أصلي أكثر حداثة على نظام Android لمساعدة المستخدمين في العثور على ما يحتاجون إليه بسرعة أكبر. يضع هذا التصميم الجديد علامات التبويب أقرب إلى إبهام المستخدمين، مما يوفر تجربة تنقل أكثر سهولة ويتماشى مع ممارسات التصميم الشائعة في Android. على نظام التشغيل iOS، تم تبسيط إرسال الصور ومقاطع الفيديو من خلال تخطيط المرفقات الجديد. بدلاً من قائمة ملء الشاشة، يوجد الآن درج قابل للتوسيع، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى ميزات مثل الوسائط والاستطلاعات والمستندات والمزيد بوضوح أكبر. يوفر الآن كل من تطبيقي Android وiOS مرشحات للدردشة، مما يسهل التركيز على المحادثات المهمة وتحديد موقعها. لإلقاء نظرة أكثر تعمقًا على التقدم المحرز في تحديثات التطبيق، نقترح زيارة موقع Facebook Design الرسمي.

تتوفر تحديثات التصميم الجديدة لجميع المستخدمين تقريبًا الذين قاموا بتثبيت آخر تحديثات WhatsApp لنظام iOS من App Store وWhatsApp لنظام Android من متجر Google Play، وسيتم طرحها للجميع خلال الأيام المقبلة.