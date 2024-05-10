تشغيل أكبر مصنع لاحتجاز الكربون المباشر في العالم

لقد قامت شركة Climeworks السويسرية الناشئة بذلك مرة أخرى. افتتحت الشركة للتو أكبر مصنع لاحتجاز الكربون في العالم في أيسلندا، مما أدى إلى تقزيم سجلها الخاص بكمية ثاني أكسيد الكربون التي يمكنها سحبها من الهواء.

يمتص مصنع أوركا السابق لاحتجاز الكربون التابع للشركة، والذي يحمل الرقم القياسي، حوالي 4000 طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي سنويًا، لكن المصنع الجديد يمكنه التعامل مع ما يقرب من عشرة أضعاف ذلك، وفقًا لما أوردته صحيفة واشنطن بوست.

يُطلق على المصنع اسم "ماموث"، ويضم 72 مروحة صناعية يمكنها سحب 36 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون من الهواء كل عام. تمامًا كما هو الحال مع Orca، لا يتم إعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون.

يتم تخزينه تحت الأرض ثم يتم احتجازه في النهاية في الحجر، مما يؤدي إلى إزالته بشكل دائم (في حدود المعقول) من البيئة.

يقع المصنع بالفعل على بركان خامد، لذا سيكون بمثابة مخبأ رائع لشرير جيمس بوند في حالة توقفه عن العمل.



تم اختيار الموقع لقربه من محطة Hellisheidi للطاقة الحرارية الأرضية، والتي تستخدم لتشغيل مراوح المنشأة وتسخين المرشحات الكيميائية لاستخراج ثاني أكسيد الكربون مع بخار الماء. بعد الاستخراج، يتم فصل ثاني أكسيد الكربون عن البخار، وضغطه وتذويبه في الماء.

أخيرًا، تم ضخه على عمق 2300 قدم تحت الأرض إلى البازلت البركاني. يتفاعل هذا المركب مع المغنيسيوم والكالسيوم والحديد الموجود في الصخر لتكوين بلورات، والتي تصبح مستودعات صلبة لثاني أكسيد الكربون. إنها تقنية رائعة جدًا.

ومع ذلك، فهو ليس الحل النهائي لتغير المناخ. انها بالكاد ومضة. لكي يتمكن العالم من تحقيق "الحياد الكربوني" بحلول عام 2050، "يجب علينا إزالة ما يقرب من ستة إلى 16 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من الهواء"، حسبما قال مؤسس Climeworks، جان فورتزباخر، وفقًا لتقرير شبكة سي بي إس نيوز.

يمكن لهذه المنشأة، وهي الأكبر من نوعها بفارق كبير، التقاط ما يصل إلى 36000 طن من ثاني أكسيد الكربون من الهواء كل عام، ولكن هذا يمثل 0.0006 بالمائة فقط مما هو مطلوب لتلبية الحد الأدنى من الإزالة السنوية كما أشار Wurzbacher. هناك نباتات أخرى بالطبع، لكنها مجتمعة لا تؤثر بشكل كبير على ما هو مطلوب لإخراجنا من حافة الهاوية.

ولتحقيق هذه الغاية، ناشد Wurzbacher الشركات الأخرى أن تتبنى هذه القضية. ويقول إن شركة Climeworks تهدف إلى تجاوز ملايين الأطنان التي يتم التقاطها سنويًا بحلول عام 2030 ومليار طن بحلول عام 2050. وقال كارلوس هيرتل، كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة، لبرنامج 60 دقيقة إن توسيع نطاق العملية عالميًا أمر ممكن، لكنه يتطلب إرادة سياسية للحشد. وراء المبادرة.

خصصت إدارة بايدن مؤخرًا مبلغ 4 مليارات دولار لتحفيز الصناعة هنا في الولايات وخصصت 1.2 مليار دولار لزوج من المشاريع واسعة النطاق. وبدأت وزارة الطاقة الأمريكية أيضًا برنامجًا يسمى "الطلقة السلبية للكربون"، بهدف تعزيز تطوير تكنولوجيا احتجاز الكربون الصديقة للميزانية.

اليوم، نطلق رسميًا مجموعة جديدة من العروض لتوسيع خدمة إزالة الكربون لدينا إلى ما هو أبعد من التقاط الهواء المباشر وتسريع توسيع نطاق الصناعة.

إن طريقة احتجاز الكربون التي تستخدمها Climeworks هي مجرد واحدة من العديد من الأساليب. تتراوح هذه العمليات من أكوام من كتل الحجر الجيري التي تمتص ثاني أكسيد الكربون مثل الإسفنج إلى بالونات الهواء الساخن العملاقة التي تجمد وتحبس المركب الكيميائي. تعد استعادة الغابات خيارًا آخر، وهو أمر جربته شركات مثل Apple وGoldman Sachs. واحد الذي هو أفضل؟ تم نشرهم جميعًا معًا على نطاق عالمي. مهما اخذت - مهما كلفت. تغير المناخ لا يعبث.