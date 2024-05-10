WhatsApp يطلق تحديثًا مفاجئًا للتصميم

أصدر WhatsApp مؤخرًا تحديثًا مفاجئًا للتصميم لإصداراته iOS وAndroid. يكون التحديث أكثر وضوحًا في الوضع الفاتح، حيث يتضمن لوحة ألوان جديدة وبعض التغييرات الأخرى لجعل التطبيقات تبدو أكثر اتساقًا عبر أنظمة التشغيل.

تم رصد التصميم الجديد في 9to5 Mac، وهو يدور حول اللون الأخضر. أصبحت شارات الإشعارات والأزرار والأيقونات الآن باللون الأخضر.

قد لا يلاحظ مستخدمو أجهزة iOS التغيير كثيرًا؛ تتميز الرموز وعلامات التبويب بنمط مستدير، ولكن من السهل التغاضي عنها. Android هو المكان الذي سيتم الشعور بالتغييرات فيه على الفور.



اختفى شريط Meta AI/Search المزعج من أعلى الشاشة. يقع شريط علامات التبويب الآن في أسفل الشاشة، أعلى زري الصفحة الرئيسية والرجوع مباشرةً. يؤدي هذا إلى تغيير تخطيط إصدار Android ليكون أكثر تشابهًا مع iPhone، ولكنه سيكون مزعجًا إذا كنت معتادًا على التخطيط السابق.



الوضع المظلم يحصل أيضًا على تغييرات. يدعي WhatsApp أنه قام بتغيير الألوان لتوفير تباين أعلى ونغمات أكثر قتامة. تم تصميم هذه التغييرات "لتقليل إجهاد العين في البيئات منخفضة الإضاءة".

هناك أيضًا بعض الرسوم المتحركة وخلفيات الدردشة الجديدة.

اعتمادًا على كيفية تعيين التحديثات لجهازك، من المفترض أن تكون قادرًا على رؤية التغييرات الآن. يُظهر الاختبار على الهواتف المتوفرة لدينا في Tom’s Guide أن التصميم المحدث قد تم طرحه الآن.

بعد بداية هادئة لهذا العام، حافظ تطبيق WhatsApp على تدفق ثابت من التحديثات منذ منتصف أبريل. قدمت الشركة فلاتر الدردشة لمساعدة المستخدمين في العثور على الرسائل بشكل أسرع عن طريق تقسيم الدردشات إلى الكل وغير المقروءة والمجموعات.

في بداية شهر مايو، أطلق واتساب ميزة تسمى المجتمعات، والتي تسمح للأشخاص ذوي الاهتمامات المشتركة بإنشاء مجموعات وصفحات إعلانية لتلك المجتمعات. ضمن ذلك، أضاف تطبيق المراسلة الأحداث حتى تتمكن المجتمعات من تخطيط أحداث التقويم أو إعادة إنشائها في التطبيق. حتى الآن، كانت هذه الميزة متاحة فقط للمجموعات في المجتمع، لكن WhatsApp يقول إن تخطيط الأحداث سيتم طرحه للجميع في وقت لاحق من هذا العام.