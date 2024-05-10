الجمعة 10 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ناشئو طائرة الأهلي يفوز على الزمالك ببطولة الجمهورية

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق فريق ناشئي النادي الأهلي للكرة الطائرة 15 سنة فوزًا مهمًّا على حساب فريق الزمالك بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

txt

موعد نهائى الدورى الأوروبى بين باير ليفركوزن وأتالانتا

‏‎استضافت صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة المباراة التي تفوق خلالها شباب الأهلي بفضل الاستقبال والإرسال والإعداد وحائط الصد والضربات الساحقة، ليحقق فوزًا مستحقًّا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

‏‎وأشاد الجهاز الفني بأداء اللاعبين وقدرتهم على حسم المباراة، وطالبهم بالتركيز في مباراة الغد من أجل حسم بطولة الجمهورية رسميًّا.

ومن المقرر أن يواجه «ناشئو طائرة الأهلي 15 سنة» نظيره الطيران غدًا في نهائي بطولة الجمهورية على صالة اتحاد الشرطة.

الجريدة الورقية