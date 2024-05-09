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الخميس 09 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد لقطة الطفلة ووالدها.. مطالب بتعديل مواعيد مباريات الساعة 4

بوابة الوفد الإلكترونية

تعالت الأصوات في الوسط الرياضي، بضرورة تعديل موعد مباريات مسابقة الدوري التي تقام الساعة 4 عصرا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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النصر يتقدم على الأخدود بثنائية في الشوط الأول


وجاءت مطالب تعديل موعد المباريات التي تقام في هذا الوقت بسبب انتشار صورة لطفلة خلال مباراة الإسماعيلي والداخلية، وهي تحاول أن تحجب أشعة الشمس عن والدها.

وتأجل انطلاق مباراة أمام الداخلية، التي جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب الإسماعيلية، لمدة 30 دقيقة، لارتفاع درجة الحرارة.

وفاز الإسماعيلي على الداخلية بهدف قاتل سجله عبد الرحمن مجدي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للقاء.
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