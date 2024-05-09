نينتندو تدفع لـ Elon Musk مقابل تكامل X

يبدو أن نينتندو لديها ما يكفي من رسوم واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ X (Twitter). قال صانع ماريو يوم الأربعاء أنه بدءًا من 10 يونيو، فإن التكامل المباشر من ألبوم صور Switch إلى منصة Elon Musk النازية الغريبة لن يعمل بعد الآن. مع رحيل نينتندو، قامت جميع شركات تصنيع وحدات التحكم الرئيسية الثلاثة بسحب القابس من مشاركة الشاشة الأصلية إلى X.

نشر حساب الألعاب الرسمي لـ X ردًا أورويليًا غريبًا وصريحًا يتجاهل دوره المركزي في خروج صانع ماريو. "لا تزال شراكتنا مع Nintendo قوية، ونحن نعمل معًا لضمان الانتقال السلس لجميع المستخدمين"، نشر @xGaming في نهاية رده المضلل غير المبالي على إعلان Nintendo. "سنواصل التعاون مع الشركاء لتقديم تجارب جديدة ومثيرة لمجتمع الألعاب العالمي لدينا."

ومن المفارقات أن ميزة سياق القارئ المدمج في X تملأ النص الفرعي المحذوف. يقول السياق الذي أنشأه المستخدم: "هذا استجابة مباشرة لتغيير X لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بهم". "على وجه التحديد، تفرض شركة X رسومًا على الشركات تزيد عن 40 ألف دولار أو أكثر شهريًا للوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها. قامت PlayStation من Sony وXbox من Microsoft بالفعل بإزالة التكامل مع X العام الماضي.



ذكرت Wired لأول مرة في العام الماضي أن الوصول إلى أرخص خطة Enterprise API لـ The Dumpster Fire المعروف سابقًا باسم Twitter يبدأ بمبلغ 42000 دولار شهريًا. يُزعم أن المستويات الأعلى يمكن أن تكلف 125000 دولار و 210000 دولار شهريًا. قادت مايكروسوفت هذه التهمة عندما قالت إن Xbox كان يتخلى عن خطة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Musk في أبريل 2023، بينما احتفظت شركة Sony بأنفسها وتمسكت بها حتى نوفمبر.

قد لا تبدو التكلفة الشهرية البالغة 42 ألف دولار (أو أكثر) كبيرة بالنسبة لهذه الشركات الضخمة الغنية، ولكن على ما يبدو، حتى هذه الشركات لها حدودها. بعد كل شيء، تعد المشاركة السريعة للشاشة على القنوات الاجتماعية ميزة تسويقية من منظور الشركة. إذا نظر المحاسبون لديهم إلى التحليلات، وقارنوها برسوم " ماسك " ورأوا أنها لا تؤتي ثمارها، فسوف يفعلون ما تفعله الكيانات التي يحركها الربح ويخفضون النفقات العامة. ولكن مهلا، على الأقل "شراكة X مع Nintendo لا تزال قوية."

بالطبع، لا يزال بإمكانك نشر لقطات شاشة Switch في Hellscape الخاص بـ Musk؛ لديها فقط خطوات إضافية الآن. يمكنك إرسال صور ألبوم Switch إلى هاتفك لاسلكيًا أو نقلها إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB، ثم نشرها يدويًا. تقول Nintendo إن المشاركة المتكاملة على Facebook لا تزال ممكنة ولكنها تحذر من إمكانية إيقافها لاحقًا.