فيلم سيد الخواتم الجديد The Hunt for Gollum يصل إلى دور العرض في عام 2026

ظهرت ثلاثية أفلام Lord of the Rings للمخرج بيتر جاكسون في الوقت الذي قررت فيه استوديوهات الأفلام كل ما يلزم ليكون امتيازًا كبيرًا موجودًا إلى الأبد. من هذا المنظور، من المفاجئ بعض الشيء أن شركة Warner Bros. Discovery لم تستغل أعمال تولكين أكثر مما فعلت بالفعل. سيتغير هذا قريبًا، حيث أعلنت الشركة للتو أن هناك فيلمين جديدين من سلسلة Lord of the Rings.

الأول يحمل عنوانًا مؤقتًا Lord of the Rings: The Hunt for Gollum، وهو من إخراج آندي سيركيس - ربما تتذكره لأدائه المميز في دور Gollum في أفلام جاكسون السابقة. إن حقيقة وجود سركيس على متن الطائرة، ويعمل وفقًا لنص من تأليف فران والش وفيليبا بوينز (اللذان شاركا في كتابة أفلام ميدل إيرث السابقة مع جاكسون) جعلتني أشعر بتحسن قليل بشأن كون هذا الأمر ليس مجرد عملية انتزاع أموال كبيرة. ومن المقرر أن يقوم بيتر جاكسون، جنبًا إلى جنب مع والش وبوينز، بالإنتاج أيضًا. عمل سركيس سابقًا كمخرج الوحدة الثانية في أفلام The Hobbit وأخرج أيضًا فيلم Venom: Let There Be Carnage لعام 2022.

نظرًا للعنوان العملي للفيلم، لن تتفاجأ عندما تعلم أن Serkis يقوم أيضًا ببطولة دور Gollum الفخري مرة أخرى. بينما كان جزء مني مهتمًا برؤية كيف يمكن لممثل آخر أن يلعب هذه الشخصية، قام سركيس بتعريف Gollum على الشاشة الكبيرة لدرجة أنه يكاد يكون من المستحيل وضع أي شخص آخر في هذا الدور. أما بالنسبة لما سيغطيه الفيلم، فلا توجد كلمة رسمية بعد - ولكن مرة أخرى، يشير العنوان إلى أنه سيحدث بين أحداث The Hobbit وLord of the Rings حيث يبحث Gandalf وAragorn في Middle-earth عن Gollum، في محاولة لمعرفة المزيد. المزيد عن الخاتم الذي امتلكه بيلبو ثم فرودو.

نظرًا لتعطش هوليود الذي لا يشبع للمحتوى المبني على الامتيازات الشعبية، فمن المفاجئ أن شيئًا كهذا لم يحدث عاجلاً. تابع جاكسون ورفاقه ثلاثية الأفلام الأصلية بعد تسع سنوات بسلسلة الأفلام المتضخمة والمعتمدة بشكل مفرط على CGI والمبنية على The Hobbit والأحداث المقابلة من ملاحق Tolkien's LOTR. وبالطبع، ظهرت سلسلة The Lord of the Rings: The Rings of Power من أمازون لأول مرة في عام 2022. وقبل وصول The Hunt for Gollum، سنرى مشروعًا آخر مثير للاهتمام: فيلم على طراز الرسوم المتحركة يسمى The War of the Rohirrim. يصل هذا الفيلم في شهر ديسمبر ويغطي الأحداث التي وقعت في روهان قبل بضع مئات من السنين من فيلم سيد الخواتم.

الحقيقة المحزنة في عالم الترفيه هي أن مثل هذه المشاريع ستحدث مهما حدث؛ هناك الكثير من الأموال المجمعة في أشياء مثل Lord of the Rings حتى لا نحاول استخراج المزيد. لكن يبدو أن Serkis هو الاختيار الأمثل لإخراج هذا الفيلم، ونأمل أن يجدوا قصة محكمة ومكتفية ذاتيًا تعمل كفيلم مستقل. لقد جعلتني الفوضى التي حدثت في أفلام Hobbit أشعر بالقلق، ولكن حتى في تلك الأفلام وجدت الكثير من الأشياء التي أستمتع بها - ويبدو أن هذه فرصة جيدة لرسم مسار إيجابي للأمام لمزيد من الأفلام في Middle-earth.