Sonic القادمة من Sega تشبه إلى حد كبير Fall Guys

أعلنت Sega عن أحدث إصداراتها للعديد من عناوين Sonic: لعبة تسمى Sonic Rumble والتي ستأتي حصريًا للأجهزة المحمولة. تذكرنا "لعبة الحركة متعددة اللاعبين" بلعبة Mediatonic's Fall Guys، والتي تقدم أيضًا نسخة تسمى Sonic's Adventure. يمكن أن تستوعب كلتا اللعبتين ما يصل إلى 32 لاعبًا، وتحتويان على ألعاب صغيرة وهي على طراز معركة رويال، مع بقاء لاعب واحد فقط هو الفائز. في Sonic Rumble، يمكن للاعبين أيضًا جمع الحلقات للحصول على أزياء وإكسسوارات جديدة.



Sonic Rumble ليست اللعبة الأولى التي تنافس Fall Guys. أصدرت Kitka Games لعبة Stumble Guys (تم تغيير الاسم الكبير هناك) عالميًا في أوائل عام 2021 وشهدت نجاحًا هائلاً. مثل Sega، استهدفت Kitka مستخدمي الأجهزة المحمولة، وهي منطقة تجنبها Fall Guys.

على الرغم من أن Sega لا تتوقع إصدار Sonic Rumble حتى الشتاء، إلا أنه يمكنك البدء في الحدث قريبًا نسبيًا. تقوم الشركة بتجنيد مختبري النسخة التجريبية المغلقة لتجربة اللعبة في فترات زمنية مختلفة بين الجمعة 24 مايو والأحد 26 مايو.