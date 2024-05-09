خطأ في برنامج مضخة الأنسولين يصيب أكثر من 200 شخص

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تصنيفًا من الدرجة الأولى لتطبيق الهاتف المحمول t:connect على نظام التشغيل iOS، والذي يُستخدم لمراقبة مضخة الأنسولين t:slim X2 والتحكم فيها والتي يستخدمها مرضى السكري. كان من المفترض أن يكون أول تطبيق للهواتف الذكية يمكنه برمجة جرعات الأنسولين التي وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء. أصدرت الوكالة أعلى مستوى ممكن من الاستدعاء، لأن التطبيق كان به مشكلات برمجية خطيرة كان من الممكن أن تسبب حالات تهدد الحياة أو حتى الوفاة. في الواقع، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي وفيات، تلقت إدارة الغذاء والدواء 224 تقريرًا عن الإصابة حتى 15 أبريل.

وفقًا للوكالة، فإن الإصدار 2.7 من تطبيق t:connect للجوال به خطأ أدى إلى بدء دورة يتعطل فيها التطبيق ثم يتم إعادة تشغيله بواسطة نظام iOS مرارًا وتكرارًا. ويبدو أن ذلك أدى إلى الإفراط في الاتصال بالبلوتوث مما قد يؤدي إلى استنزاف بطارية المضخة ويتسبب في إيقاف تشغيلها في وقت أبكر مما يتوقعه المستخدم. تم تصميم مضخات الأنسولين مثل t:slim X2 لتوصيل الأنسولين تلقائيًا تحت جلد المستخدم على فترات زمنية محددة وكلما دعت الحاجة. من المفترض أن يتحملوا عبء إدارة مستويات السكر لدى المستخدم حتى يتمكنوا من قضاء يومهم دون الحاجة إلى التوقف وحقن أنفسهم أو إذا كانوا عرضة للإصابة بنقص السكر في الدم أو ارتفاع السكر في الدم.

إذا تم إيقاف تشغيل المضخة دون سابق إنذار وقبل أن يتوقع المستخدم ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى نقص توصيل الأنسولين. وكما أوضحت إدارة الغذاء والدواء في بيانها، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم وحتى الحماض الكيتوني السكري، وهو أحد المضاعفات التي تهدد الحياة بسبب عدم قدرة الجسم على تحويل السكر إلى طاقة بسبب نقص الأنسولين. أرسلت Tandem Diabetes Care، الشركة التي تقف وراء التطبيق والمضخة، إشعارًا طارئًا إلى جميع العملاء المتأثرين في شهر مارس. ونصحتهم بتحديث تطبيقهم ومراقبة مستوى بطارية المضخة عن كثب وحمل إمدادات الأنسولين الاحتياطية. يمكن أن يصل إشعار الاستدعاء الصادر عن إدارة الغذاء والدواء (FDA) إلى العملاء المحتمل تأثرهم والذين ربما لم يشاهدوا تنبيهات الشركة المصنعة، أو الذين ربما تجاهلوه جانبًا. تم ربط مضخات الأنسولين المعطلة بحالات وفاة متعددة في الماضي، لذلك قد يرغب المستخدمون في مراقبة مضخاتهم عن كثب بغض النظر عن العلامة التجارية.