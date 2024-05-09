TikTok يسمي تلقائيًا محتوى الذكاء الاصطناعي

تعمل TikTok على تكثيف جهودها لتصنيف المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي تلقائيًا في تطبيقها، حتى عندما يتم إنشاؤه باستخدام أدوات تابعة لجهات خارجية. أعلنت الشركة عن خطط لدعم بيانات اعتماد المحتوى، وهو نوع من العلامات المائية الرقمية التي تشير إلى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تتطلب قواعد TikTok بالفعل من المبدعين الكشف عن المحتوى "الواقعي" الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. ولكن قد يكون من الصعب على الشركة تطبيق هذه السياسة، خاصة عندما يستخدم المبدعون أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركات أخرى. ولكن نظرًا لاستخدام بيانات اعتماد المحتوى بشكل متزايد عبر صناعة الذكاء الاصطناعي، يجب أن تكون العلامات الآلية الجديدة لـ TikTok قادرة على معالجة بعض هذه الثغرات.

غالبًا ما توصف بيانات اعتماد المحتوى بأنها "علامة تغذية للمحتوى الرقمي"، وترفق "بيانات وصفية واضحة للتلاعب" يمكنها تتبع أصول الصورة وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تم استخدامها لتحريرها على طول الطريق. يمكن للمستخدمين بعد ذلك عرض هذا السجل إذا صادفوا جزءًا من محتوى مصنوع بواسطة الذكاء الاصطناعي على منصة تدعم التكنولوجيا.

تقول TikTok إنها ستكون أول منصة فيديو تدعم بيانات اعتماد المحتوى، على الرغم من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تصبح هذه التسميات شائعة نظرًا لأن العديد من الشركات بدأت للتو في دعم التكنولوجيا. (تعهدت Google وMicrosoft وOpenAI وAdobe جميعًا بدعم بيانات اعتماد المحتوى. وقالت Meta إنها تستخدم المعيار لتشغيل التصنيفات على نظامها الأساسي أيضًا.)

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بيانات اعتماد المحتوى والأنظمة الأخرى التي تعتمد على البيانات الوصفية ليست مضمونة. تشير OpenAI على صفحة الدعم إلى أن التكنولوجيا "ليست حلاً سحريًا" وأن البيانات الوصفية "يمكن إزالتها بسهولة إما عن طريق الخطأ أو عن عمد". كما أن التصنيفات ببساطة ليست فعالة إذا لم يكلف الناس أنفسهم عناء قراءتها. وتقول TikTok إن لديها خطة لمعالجة ذلك أيضًا. دخلت الشركة في شراكة مع منظمة التحقق من الحقائق MediaWise ومنظمة حقوق الإنسان Witness في سلسلة من حملات التثقيف الإعلامي التي تهدف إلى تثقيف مستخدمي TikTok حول التصنيفات والمحتوى "المضلل المحتمل" الناتج عن الذكاء الاصطناعي.